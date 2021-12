Nieuwe Original 'Foodtastic' met Keke Palmer vanaf woensdag op Disney+

Foto: Disney+ - © The Walt Disney Company Benelux 2021

Geef je over aan creativiteit wanneer alle afleveringen van de nieuwe originele Disney+-serie 'Foodtastic' beschikbaar zijn om te streamen vanaf woensdag 15 december.

'Foodtastic', gepresenteerd door de veelzijdige, Emmy® bekroonde actrice Keke Palmer, is een meeslepende wereldwijde competitieserie waarin zeer bekwame kunstenaars een extravagant scènewerk creëren en levensgrote sculpturen maken die volledig van voedsel zijn gemaakt. Van groenten en boter tot fruit en kaas, deze alledaagse voorwerpen worden omgetoverd tot kunstwerken.

Elke aflevering heeft een Disney thema en de op voedsel gebaseerde builds zijn een verlengstuk van die wereld. FLOUR SHOP oprichter Amirah Kassem en NYC's City Cakes oprichter chef Benny Rivera zijn de food art experts in de serie. 'Foodtastic' wordt geproduceerd door Endemol Shine North America. Naast Palmer, Josh Silberman, Sarah Happel Jackson en Endemol Shine North America's Sharon Levy, zijn DJ Nurre en Michael Heyerman uitvoerende producenten.

Afleveringen:

Ant-Man and The Wasp: Introductie van Micro-Girl

Voedselkunstenaars doen een beroep op Ant-Man en The Wasp om een ​​laboratoriumtechnicus te helpen de dag te redden.

Star Wars: The Rebel Mechanic

'Foodtastic'-voedselartiesten helpen een rebellenmonteur om het Galactische rijk te verslaan.

Toy Story: Toy Doctor to the Rescue

Voedselartiesten leiden Andy af voordat hij ontdekt dat zijn robotspeelgoed kapot is.

Belle en het beest: de beste vriend van Belle

Culinaire artiesten en geliefde personages houden Belles beste vriend bezig.

The Avengers: Sorceress by Day

Voedselartiesten moeten de Avengers oproepen om de stad te redden van een aanval.

Auto's: weer op de baan

Voedselartiesten geven een monteur een auto om mee te doen aan de Piston Cup.

De Leeuwenkoning: Koningin van de Jungle

Culinaire artiesten helpen een Pride Lands-gids het verhaal van Simba te vertellen.

Omhoog: het avontuur van een ontdekkingsreiziger

Voedselartiesten geven een ontdekkingsreiziger nuttige suggesties over waar ze heen moet.

Wreck-It Ralph: het nieuwe spel van Ralph

Voedselartiesten werken aan een gloednieuwe videogame voor een geweldige gamer.

Pirates of the Caribbean: De jacht op Barbossa

Voedselartiesten helpen een gepensioneerde piraat haar kameraad, kapitein Barbossa, te bevrijden!

The Muppets: A Chicken Day Miracle

Voedselartiesten werken eraan om van Gonzo's vakantie, Chicken Day, de beste dag ooit te maken.