Nieuwe mannelijke single Denzel in 'Are You The One: De Perfecte Match'

Foto: © MTV/Videoland 2021

Sinds 17 oktober is het allereerste seizoen van de Nederlandse versie van 'Are You The One?' wekelijks te zien op MTV in Nederland en België. Twintig deelnemers worden in een huis gestopt met het einddoel om hun perfecte match te vinden en samen 200.000 euro mee naar huis te nemen.

Ze hebben één ding sowieso met elkaar gemeen: ze zijn allemaal sukkels in de liefde. Inmiddels zijn ze al een aantal weken bezig met het vinden van hun perfecte match, maar dit gaat tot nu toe niet altijd over rozen.

In de afgelopen drie afleveringen hebben de kijkers kunnen zien hoe de 10 mannelijke en 10 vrouwelijke deelnemers de zoektocht naar hun Perfecte Match begonnen zijn door middel van challenges, truth booths en match-up ceremonies. In de vierde aflevering komt er echter een nieuw gezicht bij: maak kennis met Denzel, die vanaf de match-up ceremonie zijn plaats neemt in de groep. Denzel

De 22-jarige Denzel wordt vaak gezien als macho, maar deze spontane jongen heeft ook een gevoelige kant. Saai is hij zeker niet, want deze gezellige Brabander houdt wel van een beetje avontuur: hoe gekker, hoe beter. Hij is een allemans vriend die met iedereen een praatje kan maken, de vrouw die bij hem past, is daarom ook een zorgzaam en lief type die wel sterk in haar schoenen staat zonder een arrogante diva te zijn. 'Are You The One' is wekelijks vanaf vrijdag te zien bij Videoland (alleen Nederland) en elke zondag om 19.00 uur bij MTV (België en Nederland). Het programma wordt geproduceerd door ITV. Praat online mee met #AYTONL en volg @MTVNL op alle social media kanalen om op de hoogte te blijven.