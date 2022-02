Nieuwe Koreaanse dramaserie 'Snowdrop' op Disney+

'Snowdrop', de langverwachte Koreaanse originele dramaserie, gaat op 9 februari in première op Disney+, met wekelijks twee nieuwe afleveringen.

De serie verkent de verboden liefde tussen een jong koppel ten tijde van politieke onrust. In de 16-delige serie schitteren Jung Hae-In (ster van 'Tune in for Love' en 'While You Were Sleeping') en BLACKPINK's Jisoo.

Wanneer een bebloede man (Jung Hae-In) de slaapzaal van een vrouwenuniversiteit in Seoul binnendringt, verbergt en verzorgt Eun Yeong-ro (Jisoo) de man tegen beter weten in en riskeert ze van school gestuurd te worden. Yeong-ro weet niet dat de man een verschrikkelijk geheim heeft dat de veiligheid van haar vrienden en familie in gevaar dreigt te brengen. De twee jonge geliefden zullen moeten samenwerken om de obstakels te overwinnen.

'Snowdrop' draait om de verboden romance van een jong koppel en is Jisoo's acteerdebuut in een Koreaans drama dat kijkers meeneemt in een emotionele achtbaan vol spanning, actie en romantiek. De serie volgt Yeong-ro terwijl ze tegen haar familie en haar land ingaat om de man van wie ze houdt te helpen, terwijl Jung Hae-In alles op het spel zet om het enige waar hij meer van houdt dan zijn land, Yeong-ro, te redden.

'Snowdrop' is geschreven door Yoo Hyun-mi en geregisseerd door Jo Hyun-tak, het duo achter de thriller 'Sky Castle' uit 2018.