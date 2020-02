Nieuwe komische serie 'Yabba Dabba Dino's' op Boomerang

Foto: Boomerang - © Media Tornado 2020

De neanderthalers Pebbles Flintstone en Bamm-Bamm Rubble zijn iedereens nieuwe beste vrienden. Ze beleven eindeloos veel dolgekke avonturen in de nieuwe spin-off serie van 'The Flintstones'.

'Yabba Dabba Dino's' gaat over het leven van deze twee beste vrienden en een park dat gevuld is met verschillende dinosauriërs. Ze maken nieuwe vrienden, strijden tegen slechteriken en leren meer over het leven en hun vriendschap. 'Yabba Dabba Dino’s' is vanaf 29 februari ieder weekend te zien om 09:00 uur bij Boomerang.

Pebbles, de dochter van Fred en Wilma Flintstone, en Bamm-Bamm, de zoon van Barney en Betty Rubble, groeien op in prehistorische tijden. Ze leven in een dorp genaamd Bedrock, een moderne maatschappij in het steentijdperk waar Pebbles en Bamm-Bamm alleen maar kansen zien. Hun ouders zijn namelijk te veel bezig met volwassen zaken en zijn zich niet bewust van de dingen die hun kinderen doen. Zodra Pebbles en Bamm-Bamm alleen zijn, trekken ze de wildernis in dat gelegen is naast het dorp 'The Crags'. Hier zijn de omstandigheden zo wild en bijzonder dat er talloze dinosauriërs leven. Samen met hun zeer angstige, maar trouwe huisdino gaan zij verschillende avonturen tegemoet.

De grappige, nieuwe slapstick serie 'Yabba Dabba Dino's' viert de speelsheid en de verbeelding van kinderen. Met humoristische verwijzingen naar het heden laat deze serie jong en oud lachen. De hilarische avonturen van Pebbles en Bamm-Bamm zijn vanaf 29 februari te beleven op zaterdag en zondag om 9.00 uur op Boomerang!