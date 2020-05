Nieuwe home make-over serie met oa Brad Pitt op TLC

Vanaf dinsdag komt op TLC een nieuwe home make-over serie waarin ook celebreties te zien zijn zoals Brad Pitt, Melissa McCarthy, Viola Davis, Rebel Wilson en Michael Bublé.

In 'Celebrity IOU' zorgen de celebs ervoor dat ze samen met de tweeling Drew en Jonathan Scott een home make-over doen voor iemand die hen dierbaar is en die ze graag willen bedanken.

In de US komt deze nieuwe serie op HGTV, maar bij ons is de serie vanaf dinsdag 26 mei om 21.30 uur te zien bij TLC.