Nieuwe films en series bij Amazon Prime Video

Deze films en series zijn onlangs toegevoegd op Prime Video, welke moet jij nog kijken? Een mix van actie, romantiek en komedie. Het maakt niet uit in welke bui je bent, één van deze films of series spreekt je zeker aan.

'Alita: Battle Angel'

Van James Cameron ('Avatar' en Robert Rodriguez 'Sin City') komt nu 'ALITA: BATTLE ANGEL', een geweldig avontuur over hoop en wilskracht. De afgeschreven cyborg Alita wordt gered door een dokter die haar probeert te repareren om haar weer tot leven te wekken. Wanneer dit lukt, kan Alita zich niets meer herinneren uit het verleden. Het wordt duidelijk dat ze een zeer getalenteerd vechtkunstenaar is en met deze vaardigheid wil ze premiejager worden om af te rekenen met alle gevaarlijke criminelen.

'The Last Narc'

In 1985 werd de Amerikaanse DEA-agent Enrique 'Kiki' Camarena door de meest beruchte drugsbaronnen van Mexico ontvoerd, gemarteld en vermoord. Vijfendertig jaar later delen drie voormalige kartel-insiders schokkende details. Dit is het verhaal van Camarena, het drugskartel dat hij infiltreerde en de narcotica-agent die alles op het spel zette om de waarheid boven tafel te krijgen.

'Ad Astra'

Astronaut Roy McBride (gespeeld door Brad Pitt) reist naar het uiterste randje van het zonnestelsel om zijn vermiste vader te vinden en onthult een mysterie dat de overleving van onze planeet bedreigt. Zijn reis zal geheimen ontdekken die de aard van het menselijk bestaan en onze plaats in de kosmos uitdagen...

'Buffy The Vampire Slayer'

Na de verhuizing naar Sunnydale, Californië, wil Buffy Anne Summers gewoon een normale tiener zijn. In Los Angeles stierf haar eerste Wachter; ze brandde onopzettelijk de gymzaal van haar oude middelbare school af; en haar ouders gaan ook nog scheidden. De verhuizing naar Sunnydale moet zowel haar als haar moeder, Joyce, een schone lei geven. Maar dan ontmoet ze de schoolbibliothecaris, Rupert Giles...

'The Hitman's Bodyguard'

'The Hitman's Bodyguard' is een actiefilm over ‘s werelds beste persoonsbeveiliger (Ryan Reynolds) en zijn nieuwe cliënt: een beruchte huurmoordenaar (Samuel L. Jackson) die wil getuigen tegen zijn opdrachtgevers. Ze staan al jaren lijnrecht tegenover elkaar en de haat zit diep. Nu zitten ze met elkaar opgescheept en hebben ze 24 uur om van Engeland naar Den Haag te reizen.

'Get Duked!'

'Get Duked!' vindt plaats diep in de Schotse Hooglanden en is een anarchistische cocktail van generatiepolitiek, boeren die van hiphop houden en konijnenkeutels die hallucinaties opwekken. Volg vier stadsjongens op een wildernistocht terwijl ze aan een mysterieuze jager proberen te ontsnappen.

'The Peanut Butter Falcon'

De Jonge Zak (Zack Gottsagen) met het syndroom van Down heeft slechts één droom: een professionele worstelaar worden! Wanneer hij op een dag wegloopt uit het verpleegtehuis wil hij niks liever dan die droom waarmaken. Al snel ontmoet hij Tyler (Shia LaBeouf), die ook op de vlucht is. Als twee ongewone bondgenoten weten ze te ontsnappen en beleven ze de wildste avonturen.

'Bad Moms'

Amy Mitchell (Mila Kunis) is helemaal klaar met haar leventje als oververmoeide, werkende moeder. Haar kinderen vreten energie, haar man is zelf nog net een kind en haar baas eist alle resterende aandacht op. Op een dag is de maat vol en besluit ze om samen met twee andere zwaar gestreste moeders (Kristen Bell en Kathryn Hahn) hun verantwoordelijkheden te laten varen en helemaal los te gaan.

'The Boys' seizoen 2

Het nog intensievere, krankzinniger seizoen 2 volgt 'The Boys' op de vlucht voor de wet, opgejaagd door de Supes, terwijl zij zich wanhopig proberen te hergroeperen en terug te vechten tegen Vought. Ondergedoken proberen Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) en Kimiko (Karen Fukuhara) zich aan te passen aan een nieuw normaal, echter Butcher (Karl Urban) is nergens te vinden. Ondertussen moet Starlight (Erin Moriarty) haar plaats in The Seven innemen, want Homelander (Antony Starr) zijn zinnen heeft gezet op volledige controle. Zijn macht wordt bedreigd door de toevoeging van Stormfront (Aya Cash), een social media-savvy nieuwe Supe, die een eigen agenda heeft. Bovendien staat de Supervillain-dreiging in het middelpunt van de belangstelling, terwijl Vought probeert te profiteren van de paranoia van de natie.

'Dark Waters'

'Dark Waters' vertelt het schokkende en waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die het in zijn eentje opneemt tegen een van de grootste chemiebedrijven ter wereld. Waarbij hij niet alleen zijn carrière op het spel zet, maar ook zijn relatie met Sarah (Anne Hathaway) en zijn gezondheid zwaar op de proef stelt.