Nieuwe film 'Perfect Addiction' lanceert internationaal op Prime Video

Prime Video lanceert 'Perfect Addiction', gebaseerd op de hit 'Perfect Addiction' web-novelle van Wattpad en romanauteur Claudia Tan.

De film zal in het voorjaar van 2023 beschikbaar zijn voor Prime Video-leden in heel Europa (met uitzondering van Duitsland/Zwitserland/Oostenrijk), Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, Australië/Nieuw-Zeeland, Afrika en Zuidoost-Azië.

'Perfect Addiction' is geregisseerd door Castille Landon, die al twee Prime Video-hits 'After We Fell' en 'After Ever Happy' regisseerde. In de film spelen aankomende sterren Kiana Madeira ('After We Fell', 'After Ever Happy'), Ross Butler ('13 Reasons Why') en Matthew Noszka ('Star'). Zij worden bijgestaan door Bree Winslow ('Euphoria'), Nicholas Duvernay ('Purple Hearts'), en Manu Bennett ('Spartacus').

Sienna Lane (Kiana Madeira) dacht dat ze eindelijk haar leven op orde had: Een mooi appartement, haar droombaan als UFC-trainer, en Jax (Matthew Noszka), de liefde van haar leven. Jax en Sienna leken een onbreekbaar koppel, ze gingen van kracht naar kracht, terwijl Sienna Jax trainde om de ultieme kampioen in MMA te worden. Alles voelde perfect ... totdat het niet meer zo was, wanneer ze Jax betrapt op vreemdgaan met niemand minder dan haar jongere zus.

Met het ultieme verraad van degenen waar ze het meest van hield, staat ze aan de rand van de afgrond: nergens om te wonen, geen geld en geen familie. Sienna heeft alleen nog pure woede en een behoefte aan wraak, en wil Jax raken waar het het meeste pijn doet - in de ring. De perfecte gelegenheid dient zich aan in de vorm van Kayden Williams (Ross Butler). Kayden is humeurig, haatdragend en ongedisciplineerd, maar zonder twijfel een geweldige vechter. Kayden en Sienna beseffen al snel dat ze, om hun doelen te bereiken, zullen moeten samenwerken om Jax in de ring te verslaan. Maar wanneer Sienna en Kayden zowel buiten als binnen de ring nader tot elkaar komen, wordt de weg naar de kampioenstitel steeds ingewikkelder.

'Perfect Addiction' is een productie van Constantin Film (executive producers: Martin Moszkowicz en Richard Wright, producent: Robert Kulzer) en JB Pictures (producent: Jeremy Bolt) in samenwerking met Wattpad WEBTOON Studios (producenten: Aron Levitz, Lindsey Ramey) en in coproductie met Spark Productions. De regie is in handen van Castille Landon en gebaseerd op het scenario van Stephanie Sanditz. De film is gebaseerd op het tweede deel van de serie romans van Claudia Tan, die voor het eerst verscheen op Wattpad en vervolgens in 2022 werd gepubliceerd door Wattpad WEBTOON Book Group, met boek twee en komt in 2023.

Cast: Kiana Madeira, Ross Butler, Matthew Noszka, Bree Winslow, Nicholas Duvernay, Manu Bennett en vele anderen.

Executive Producers: Martin Moszkowicz, Richard Wright, Lindsey Ramey

Geproduceerd door: Jeremy Bolt, Robert Kulzer, Aron Levitz

Scenario door: Stephanie Sanditz

Geregisseerd door: Castille Landon