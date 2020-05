Nieuwe ex Mandy stemt Olivia uit 'Ex On The Beach: Double Dutch'

Na het vertrek van Laurence en Alessio vorige week zagen we gisteravond hoe ook Olivia de villa moest verlaten. Het einde van Olivia's tijd in 'Ex On The Beach' begon met de komst van Mandy, de nieuwe ex van Dennis die Olivia's lapdance bruut verstoorde.

Deze pittige dame geeft al vanaf het begin aan geen rekening te houden met de gevoelens van anderen. Dat belooft dus nog wat te worden..

In de villa barst ondertussen het feest los. Evan jaagt nog steeds op Nicole, terwijl zij stiekem achter haar ex Dante aan zit. Tessa doet vervolgens nog een poging bij Dennis, al lijkt ze daar niet alles uit te kunnen halen wat erin zit. Powervrouwen Jamy en Lie slaan uiteindelijk hun slag en kruipen met Robin en Dante in bad.

De volgende dag begint meteen heftig wanneer Mandy te horen krijgt dat ze een van de exen van Dennis naar huis moet sturen nadat ze op date is geweest met Tessa, Robin en hem. Ze kiest uiteindelijk voor Olivia, die er helemaal kapot van is.

Na het emotionele afscheid van Olivia worden alle singles naar de heetste beachclub van het land gestuurd. Levi dobbert daar de hele avond rond Celeste, wat tot enorme frustraties leidt bij Julie. Dennis richt ondertussen zijn pijlen op Tessa, wat alleen maar naar meer lijkt te smaken.

Terug in de villa heeft Tessa zo erg de smaak te pakken dat ze meteen op Dennis kruipt en krijgt waar ze al die tijd op heeft gewacht. Om te vieren dat hij nu helemaal single is, laat Dennis het daar echter niet bij. Zodra hij uit bed is, besluit hij namelijk om in bad te gaan met Nicole, waarna een hele hete sessie onder de lakens plaatsvindt. Die is zo heftig dat de halve villa komt kijken wat er nou aan de hand is. Wanneer zij de kamer uit komen, ontstaat er een heftige discussie over hun gedrag, waarbij Evan aangeeft dat Dennis nu echt te ver is gegaan. Dennis snapt niet helemaal waarom zijn avontuur met Nicole, of Anouk zoals Dennis haar noemt, voor zoveel ophef zorgt. Ondertussen breekt er ook een ruzie uit tussen Evan en Nicole, waarbij Nicole Evan's hart breekt. De singles besluiten om maar snel naar bed te gaan en de avond te vergeten. Tenminste, iedereen behalve Levi, want hij besluit om zijn koffers te pakken en tussen Lakeisha en Celeste te gaan liggen.

De volgende ochtend is het tijd om stil te staan bij alle hete gebeurtenissen, want de Tablet of Terror geeft Jamy en Lie de macht om te bepalen wat ze terug willen zien van de nacht ervoor: lust of bedrog. Wanneer zij kiezen voor bedrog, zien de singles hoe Levi en Celeste over een hek zijn geklommen en daar, buiten het beeld, intiem met elkaar waren. Er barst meteen een discussie los over wat daar precies is gebeurd, maar Levi weigert daar duidelijkheid over te scheppen. Om nog wat extra hout op het vuur te gooien, wordt Julie samen met Celeste en Nicole naar het strand gestuurd. Daar verwelkomen zij Julie's ex Alessandro, die meteen op date mag met Nicole en er tijdens de date zeker geen gras over laat groeien. Ondertussen kruipt Dennis in de villa nog even onder de dekens met Tessa.

Wanneer Alessandro en Nicole terugkomen van hun date, kondigt de Tablet of Terror de extra power van Alessandro aan: hij mag kiezen of hij een ex weg wil sturen of een oude liefde wil herenigen. Wat hij kiest, zie je aanstaande zondagavond om 21.30 uur op MTV in een nieuwe aflevering van 'Ex On The Beach: Double Dutch'.

Mandy (23)

'Ik vind het wel leuk om de macht te hebben.'

Meet Mandy! Deze 23-jarige ex van Dennis is er helemaal klaar voor om in Thailand op zoek te gaan naar de juiste man voor liefde of lust. Mandy valt op verzorgde en ondeugende mannen en geeft vaak de voorkeur aan een baardje, donker haar en een tintje. Ze houdt niet van arrogante mannen en trekt zich soms dingen te persoonlijk aan, waardoor ze snel boos wordt. Gaat het haar lukken om haar hoofd koel te houden, of zorgt het weerzien van Dennis voor ruzies en drama?

Alessandro (22)

'Ik hou van dingen uitproberen: trio’s met 2 meisjes, met een vriend, doen waar ik zin in heb.'

Wanneer de ene Italiaan moet vertrekken, zorgen wij uiteraard voor een waardige vervanger. De 22-jarige Alessandro is de ex van Julie en vindt niets opwindender dan sneaky seks hebben met een kans om betrapt te worden. De koppige Belg met Italiaanse roots is dol op nieuwe dingen proberen en zoekt dan ook een goedlachse dame die niet al te serieus overkomt en hierin mee durft te gaan. Alessandro doet mee aan 'Ex On The Beach' voor lust, maar staat zeker open voor meer. Gaat het hem lukken om dat beetje meer in de villa te vinden, of zal hij de verleiding van de dames niet kunnen weerstaan?

