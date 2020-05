Nieuwe dramaserie 'Little Fires Everywhere' op Amazon Prime Video

Amazon Prime Video kondigt vandaag aan dat de langverwachte dramaserie 'Little Fires Everywhere', met Reese Witherspoon en Kerry Washington in de hoofdrol, exclusief op Prime Video zal worden gelanceerd op 22 mei.

'Reese Witherspoon en Kerry Washington earen de drijven de kracht achter 'Little Fires Everywhere', zowel als getalenteerde producenten met hun productiebedrijven Hello Sunshine en Simpson Street, als geweldige acteurs', zei Jennifer Salke, hoofd van Amazon Studios. 'Samen met Liz Tigelaar hebben ze het soort opwindende, exclusieve tv-content gecreëerd waar onze klanten dol op zijn, waardoor het de perfecte titel is voor Prime Video-kijkers over de hele wereld. Er wordt enthousiast op de serie gereageerd door de fans van de bestseller roman, dus we zijn blij om het de serie beschikbaar te stellen voor Prime leden.'

'Onze kernstrategie bij Disney Television Studios is om samen te werken met het beste creatieve talent in het bedrijf en er zijn geen betere partners dan Kerry Washington, Reese Witherspoon en Liz Tigelaar', zei Craig Hunegs, President, Disney Television Studios. 'Samen met de teams van Hello Sunshine en Simpson Street brachten ze het spectaculaire boek van Celeste Ng tot leven en het heeft al miljoenen Amerikaanse kijkers geboeid. We kunnen niet wachten tot de wereldwijde leden van Amazon Prime de buitengewone 'Little Fires Everywhere' kunnen ervaren.'

Gebaseerd op de bestseller van Celeste Ng in 2017, volgt 'Little Fires Everywhere' de verwevenheid van de bijna picture perfect Richardson-familie en een raadselachtige moeder en dochter die hun leven op het spel zetten. Het verhaal vertelt over de druk van geheimen, de aard van kunst en identiteit, de oerkracht van het moederschap en het gevaar om te geloven dat het volgen van de regels een ramp kan voorkomen.

De cast bestaat uit Reese Witherspoon (Elena Richardson), Kerry Washington (Mia Warren), Joshua Jackson (Bill Richardson), Rosemarie DeWitt (Linda McCullough), Jade Pettyjohn (Lexie Richardson), Jordan Elsass (Trip Richardson), Gavin Lewis (Moody Richardson), Megan Stott (Izzy Richardson), Lexi Underwood (Pearl Warren) en Huang Lu (Bebe).

De serie wordt geproduceerd door Reese Witherspoon's Hello Sunshine, Kerry Washington's Simpson Street en ABC Signature Studios, een onderdeel van Disney Television Studios. Liz Tigelaar ('Life Unexpected', 'Casual') is maker, showrunner en uitvoerend producent. De serie wordt ook geproduceerd door Reese Witherspoon, Kerry Washington, Lauren Levy Neustadter, Pilar Savone en Lynn Shelton. Auteur Celeste Ng fungeert als producent. 'Little Fires Everywhere', geproduceerd voor Hulu in de VS, wordt wereldwijd gedistribueerd door Disney's Direct-to-Consumer & International segment.

'Little Fires Everywhere' zal exclusief beschikbaar zijn op Prime Video wereldwijd, met uitzondering van de VS, India, het Midden-Oosten, Afrika, Rusland en China.