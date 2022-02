Nieuwe docuserie 'Phat Tuesdays' over zwarte komieken in Comedy Store LA op Prime Video

Prime Video kondigt de nieuwe docuserie 'Phat Tuesdays' aan. De docuserie viert Phat Tuesdays in The Comedy Store, de invloedrijke comedy showcase die de carrières van een aantal van de beroemdste zwarte comedians in de industrie van vandaag hielp lanceren.

Phat Tuesdays' oprichter en gastheer - komiek, schrijver en acteur Guy Torry ('American History X', 'Life')- is uitvoerend producent, samen met de voor een Academy Award genomineerde producent Reginald Hudlin ('The Black Godfather', 'Marshall', 'Django Unchained', 'House Party'), die ook de drie afleveringen van de docuserie regisseert.

'Phat Tuesdays' bevat een aantal van de meest bekende komieken en persoonlijkheden van vandaag, waaronder Anthony Anderson, Tichina Arnold, Nick Cannon, Dave Chappelle, Snoop Dogg, Cedric the Entertainer, Tiffany Haddish, Steve Harvey, Lil Rel Howery, Regina King, Jo Koy, Luenell, Flame Monroe, Jay Pharoah, Craig Robinson, JB Smoove, Chris Tucker, Kym Whitley, en nog veel meer. Het vertelt het ongelofelijke verhaal van hoe Guy Torry bergen verzet heeft om een volledig zwarte comedy avond te lanceren in The Comedy Store. Wat begon als een experiment in Los Angeles veranderde in een niet te missen, hilarische ervaring, die zwarte stemmen de kans gaf om op het podium te staan. Naast Torry en Hudlin is Byron Phillips ook uitvoerend producent, samen met Jeff Hasler, Brian Lovett en Jeff Bumgarner voor Original Productions, Kelsey Grammer en Tom Russo voor Grammnet Productions. Joshua Firosz, Darren Toon voor Original Productions, en Jordan McMahon voor Grammnet Productions dienen als co-executive producers.

'Ik kan niet wachten tot de wereld het verhaal van Phat Tuesdays kan ervaren. Het was meer dan een avondje lachen - het was een beweging. Phat Tuesdays was zwart, gewaagd en briljant. Het was de beste verdomde comedy show, punt!', zei Torry.

'Tegen alle verwachtingen in creëerde Guy Torry een plek waar de volgende generatie comedy supersterren hun carrière konden lanceren, en veranderde de saaiste avond van de week in de heetste, met de meest sexy supersterren in Hollywood die kwamen opdagen om te lachen tot ze huilden. Phat Tuesdays vertelt dat verhaal. Het zijn de grappigste mensen op aarde die komedie uitleggen vanuit elk perspectief als een kunstvorm, als een bedrijf, en als een kracht voor sociale verandering', aldus Hudlin.

Vol met exclusieve interviews met comedians en beroemdheden die erbij waren - op het podium of in het publiek. Met nooit eerder vertoonde beelden van legendarische comedysets van toen, is 'Phat Tuesdays' het inspirerende verhaal van hoe een klein experiment om zwarte comedians te helpen na de rellen in LA in 1992 uitgroeide tot een triomfantelijke must-see ervaring. De showcase bracht regelmatig mensen van alle rangen en standen samen - iconen en ex-gevangenen, sterren en sterretjes, professionals en gewone mensen - voor één doel: lachen. Het werd de populairste comedyshow in Hollywood in de jaren '90.

'Phat Tuesdays' wordt geproduceerd door Amazon Studios, Original Productions, Phat Tuesday Productions en Grammnet Productions.

'Phat Tuesdays' gaat op vrijdag 4 februari wereldwijd exclusief op Prime Video in première.