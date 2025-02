Nieuwe documentaire 'Chris Brown: a History of Violence' op TLC

Chris Brown werd alom geprezen toen hij op jonge leeftijd doorbrak als muzikant. Maar in 2009 leerde de wereld een donkere kant van het popfenomeen kennen toen hij werd veroordeeld voor de mishandeling van popster en toenmalige vriendin Rihanna.

Het bleek geen incident, want in de jaren erna kwamen meerdere verhalen naar buiten van gewelddadig, intimiderend en seksueel overschrijdend gedrag door de artiest. De nieuwe documentaire 'Chris Brown: a History of Violence' zet deze voorvallen op een rij en praat ook met een danseres die beweert door Brown verkracht te zijn. De aangrijpende documentaire trekt Browns gewelddadige gedrag in een breder perspectief, waarbij experts vertellen hoe vaak seksueel misbruik en partnergeweld voorkomen en hoe vaak de daders er nog mee wegkomen – zeker in het geval van een op handen gedragen artiest.

'Chris Brown: A History Of Violence', zondag 16 februari om 21.00 uur op TLC.