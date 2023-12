Nieuwe Disney+ Original serie 'Renegade Nell' in het voorjaar te zien

Disney+ onthult de eerste beelden voor de langverwachte Britse Original 'Renegade Nell'. De serie gaat wereldwijd exclusief op Disney+ in première in de lente van 2024.

'Renegade Nell', een originele avonturenserie van Lookout Point, is geschreven en gecreëerd door de BAFTA-winnende schrijfster Sally Wainwright ('Happy Valley', 'Gentleman Jack') en wordt geregisseerd door Ben Taylor ('Sex Education', 'Catastrophe'). Louisa Harland ('Derry Girls') speelt de hoofdrol Nell, een slimme en moedige jonge vrouw die beschuldigd wordt van moord en onverwacht de beruchtste struikrover in het 18e eeuwse Engeland wordt. Maar wanneer een magische geest genaamd Billy Blind, gespeeld door Nick Mohammed ('Ted Lasso'), verschijnt, beseft Nell dat haar lot groter is dan ze zich ooit had kunnen voorstellen.

Frank Dillane ('The Essex Serpent', 'Fear the Walking Dead') speelt Nells wispelturige vriend en soms vijand Charles Devereux, een charmante schurk met een gevaarlijk, schurkachtig alter ego. Adrian Lester ('Trigger Point', 'Mary Queen of Scots') speelt de graaf van Poynton, een meesterlijk politiek intrigant en manipulator die zijn krachten bundelt tegen Nell samen met Sofia Wilmot, gespeeld door Alice Kremelberg ('The Sinner'), een jonge weduwe die koste wat het kost macht en onafhankelijkheid wil.

Joely Richardson ('Nip/Tuck') speelt de excentrieke krantenmagnaat Lady Eularia Moggerhanger. Pip Torrens ('The Crown', 'Poldark') verschijnt als Lord Blancheford, die de vader speelt van Sofia. Haar doelloze, pestende broer Thomas wordt gespeeld door Jake Dunn ('Half Bad'). Ényì Okoronkwo ('The Lazarus Project') speelt de rol van Rasselas, een temperamentvolle stalknecht die samen met Nell en haar zussen op de vlucht slaat in een poging om vrij te zijn. Nieuwkomers Bo Bragason en Florence Keen spelen Nells twee jongere zusjes Roxy en George. Craig Parkinson ('Line of Duty', 'Black Mirror: Bandersnatch') speelt Nells goedhartige vader Sam.

