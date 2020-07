Nieuwe Apple Original film 'Greyhound' van en met Tom Hanks vanaf vrijdag

© Apple Inc. 2020

De nieuwe Apple Original film 'Greyhound', een inspirerende, actievolle film van en met Tom Hanks maakt op vrijdag 10 juli zijn wereldwijde debuut in meer dan 100 landen, exclusief op Apple TV +.

Tom Hanks schittert in 'Greyhound' als een veteraan van de marine die als eerste kapitein de taak heeft om een ​​konvooi van 37 schepen te beschermen met duizenden soldaten en de broodnodige voorraden aan boord terwijl ze varen over de verraderlijke wateren van de Atlantische Oceaan tijdens WO II.

Gedurende vijf dagen zonder luchtdekking moeten de kapitein en zijn kleine groep van drie escorteschepen hun weg banen door een deel van de oceaan dat bekend staat als 'de Zwarte Kuil', terwijl ze vechten tegen nazi-U-boten en hun onschatbare schepen en soldaten beschermen.

'Greyhound' is geïnspireerd op gebeurtenissen tijdens de Battle of the Atlantic, die plaatsvond in de eerste maanden van de Amerikaanse alliantie met Groot-Brittannië en de geallieerde strijdkrachten. Stephen Graham, Rob Morgan en Elisabeth Shue schitteren naast Hanks. 'Greyhound' werd geschreven door Tom Hanks, geregisseerd door Aaron Schneider en geproduceerd door Gary Goetzman.

Apple verwierf de wereldwijde rechten op 'Greyhound', een Playtone-productie van Sony Pictures / Stage Six Films, na de COVID-19-theatersluitingen. 'Greyhound' is de tweede samenwerking tussen Playtone en Apple, na de bestelling van de aangrijpende dramaserie 'Masters of the Air', executive geproduceerd door Steven Spielberg, Tom Hanks en Gary Goetzman.

'Greyhound' is gebaseerd op de roman 'The Good Shepherd' van C.S. Forester.