Nieuwe afleveringen van 'The Repair Shop' op Discovery

'The Repair Shop' ontvangt een wel heel erg bijzonder item in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Een Nederlandse kijker en fan van het programma is speciaal naar het Engelse Sussex gereisd om een oud zakhorloge te laten repareren.

Het is niet zomaar een antiek horloge, zijn oma heeft het vier jaar verborgen gehouden toen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Jappenkamp in Indonesië zat – ingenaaid in haar jurk! Horlogemaker Steve Fletcher vindt het een eer om dit bijzondere uurwerk te mogen repareren en komt het na afloop persoonlijk in Nederland overhandigen aan de familie.

Steves zus Suzie is leerbewerker en werkt ook in 'The Repair Shop' en mag ook met een mooi product aan de slag: een oude leren reiskoffer van Louis Vutton van meer dan een eeuw oud. Kan zij deze verweerde koffer weer een nieuwe glans geven? Het zijn slechts twee van de vele bijzondere items die weer voorbijkomen in dit leuke programma waar niet alleen oude voorwerpen worden hersteld, maar daarmee ook mooie familiegeschiedenissen tot leven komen.

'The Repair Shop', vanaf donderdag 19 augustus om 20.30 uur op Discovery.