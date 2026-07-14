Nieuw seizoen van 'Welcome to Plathville' op TLC

Relaties staan onder druk en nieuwe liefdes bloeien op in het nieuwe seizoen van 'Welcome to Plathville'. Na de tumultueuze bruiloft van Lydia en Zac wil het kersverse echtpaar opheldering van The Plaths over waarom zij zich zo negatief hebben gedragen.

Alle familieleden zijn voor even aanwezig op de boerderij, waar moeder Kim sinds de scheiding met Barry weer naar is teruggekeerd. Daar woont ze nu samen met haar nieuwe partner Ken, een rustige man die zich verder niet mengt in de huidige familievete. Ethan heeft ook andere zorgen aan zijn hoofd, nu hij nog rouwt om de breuk met Teegan. Ook Micah beëindigde zijn relatie met Veronica, maar zegt inmiddels een nieuwe vriendin te hebben ontmoet.

Isaac en Kaylynn zijn nog altijd samen, maar lopen eveneens tegen de nodige relatieproblemen aan. De drie broers erkennen dat ze zich niet netjes hebben gedragen tegenover Zac en Lydia en bieden daarvoor hun excuses aan, iets wat Kim minder makkelijk over haar lippen krijgt.

Wat betekent dit voor de relatie tussen Lydia en haar moeder? Ondertussen besluit Barry ook het liefdespad op te gaan en zich onder te dompelen in het datingleven.

'Welcome to Plathville', vanaf woensdag 15 juli om 21.30 uur op TLC.