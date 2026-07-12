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Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 12 juli 2026

Stel je voor: je woont aan zee, je wandelt elke dag naar het strand en de zon schijnt er bijna altijd. Dat klinkt als een droom, en dat is precies het leven dat de inwoners van Summer Bay lijken te leiden. Maar achter die idyllische façade schuilt meer. Want ook in dit kleine kustdorp zijn er dagelijkse zorgen, geheimen en de nodige portie drama. Lees hier elke week onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 13 juli 2026 – aflevering 8614
Na een gesprek met Alf en Marilyn vertelt Eden aan David dat ze wil helpen bij het opzetten van een vrijwilligersprogramma voor de politie. Jo en Lacey gaan naar het optreden, waar Eddie een lied zingt dat geïnspireerd is op Jo.


Dinsdag 14 juli 2026 – aflevering 8615
Sonny verzamelt getuigenissen over Eddie. Op de barbecue van Lacey en David is de sfeer gespannen tussen Jo, Eddie en Tane. Leah maakt zich zorgen om Sonny. Cash wil niet dat Eden deelneemt aan het vrijwilligersprogramma bij de politie.

Woensdag 15 juli 2026 – aflevering 8616
David weigert Cash te helpen. Eden vertelt Levi en Abigail over het vrijwilligersprogramma en ontdekt dat Cash bij David is langsgegaan. Justin probeert er voor Leah te zijn, maar zij neemt opnieuw afstand omdat ze niet op dezelfde golflengte zitten.

Donderdag 16 juli 2026 – aflevering 8617
Cash en David krijgen de uitspraak in de strafzaak tegen Wendell te horen. Vooral bij Leah zorgt dit nieuws voor een uitbarsting. Justin wil haar troosten, maar zij laat het niet toe.

Vrijdag 17 juli 2026 – aflevering 8618
Na Wendells veroordeling lopen de spanningen op. Justin vraagt Sonny om uit de buurt van Leah te blijven, terwijl zij aan Justin vraagt om haar ruimte te geven. Remi en Sonny regelen een optreden voor Eddie op 'Off the Rails'. Jo kiest voor Eddie en vraagt hem om te blijven.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

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Home and Away op tv
Maandag 13 juli om 19u05  »
VTM 2
Na een gesprek met Alf en Marilyn vertelt Eden aan David dat ze wil helpen bij het opzetten van een vrijwilligersprogramma voor de politie. Jo en Lacey gaan naar het optreden van Eddie.
Dinsdag 14 juli om 19u00  »
VTM 2
Sonny verzamelt getuigenissen over Eddie. Op de barbecue van Lacey en David is de sfeer gespannen tussen Jo, Eddie en Tane. Leah maakt zich zorgen om Sonny.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
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'Medisch Centrum West' - seizoen 2 (VTM)

Luna wordt geconfronteerd met een patiënte die ontevreden is. Milo doet zijn uiterste best om twee geliefden bij elkaar te krijgen na een heftige medische noodsituatie. Luna is het oneens met Casper over de behandeling van een GHB-overdosis.

'Medisch Centrum West', om 21.50 uur op VTM.

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