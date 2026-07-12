De 'Au Pairs' krijgen het moeilijker in Canada

Halverwege hun Canadese avontuur merken de au pairs dat de roze wolk langzaam verdwijnt. Julie Sofie verrast haar oppaskinderen met een zwembad, Houda probeert haar draai te vinden binnen haar gastgezin en Gemima blijft worstelen met de opmerkingen van hostvader Bobby.

Uiteindelijk besluit ze hem te confronteren. Ondertussen maken de au pairs kennis met Canada’s nationale trots: ijshockey. Maar niet iedereen komt alleen voor de sport naar de ijsbaan.

Au Pairs op tv

Halverwege hun Canadese avontuur merken de au pairs dat de roze wolk langzaam verdwijnt. Houda probeert haar draai te vinden in haar gastgezin en Gemima confronteert gastvader Bobby.

Halverwege hun Canadese avontuur merken de au pairs dat de roze wolk langzaam verdwijnt. Houda probeert haar draai te vinden in haar gastgezin en Gemima confronteert gastvader Bobby.

Houda geniet van de aandacht van haar gastvader, maar Julie Sofie krijgt steeds meer last van fysieke klachten. Waar de ??n tot rust komt, vraagt de ander zich af hoe lang ze dit nog volhoudt.

Houda geniet van de aandacht van haar gastvader, maar Julie Sofie krijgt steeds meer last van fysieke klachten. Waar de ??n tot rust komt, vraagt de ander zich af hoe lang ze dit nog volhoudt.