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De 'Au Pairs' krijgen het moeilijker in Canada

zondag 12 juli 2026
Foto: © BNNVARA - Mediawan SkyHigh 2026

Halverwege hun Canadese avontuur merken de au pairs dat de roze wolk langzaam verdwijnt. Julie Sofie verrast haar oppaskinderen met een zwembad, Houda probeert haar draai te vinden binnen haar gastgezin en Gemima blijft worstelen met de opmerkingen van hostvader Bobby.

Uiteindelijk besluit ze hem te confronteren. Ondertussen maken de au pairs kennis met Canada’s nationale trots: ijshockey. Maar niet iedereen komt alleen voor de sport naar de ijsbaan.


'Au Pairs', maandag 13 juli om 21.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.


Au Pairs op tv
Maandag 13 juli om 21u40  »
NPO 3
Halverwege hun Canadese avontuur merken de au pairs dat de roze wolk langzaam verdwijnt. Houda probeert haar draai te vinden in haar gastgezin en Gemima confronteert gastvader Bobby.
Dinsdag 14 juli om 00u50  »
NPO 3
Halverwege hun Canadese avontuur merken de au pairs dat de roze wolk langzaam verdwijnt. Houda probeert haar draai te vinden in haar gastgezin en Gemima confronteert gastvader Bobby.
Dinsdag 14 juli om 21u40  »
NPO 3
Houda geniet van de aandacht van haar gastvader, maar Julie Sofie krijgt steeds meer last van fysieke klachten. Waar de ??n tot rust komt, vraagt de ander zich af hoe lang ze dit nog volhoudt.
Woensdag 15 juli om 00u45  »
NPO 3
Houda geniet van de aandacht van haar gastvader, maar Julie Sofie krijgt steeds meer last van fysieke klachten. Waar de ??n tot rust komt, vraagt de ander zich af hoe lang ze dit nog volhoudt.
Woensdag 15 juli om 21u45  »
NPO 3
Na maanden vol hoogte- en dieptepunten trekken de au pairs samen de Canadese wildernis in. Ver weg van Toronto lijken de zorgen even naar de achtergrond te verdwijnen, maar niet voor iedereen.
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