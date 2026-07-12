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'De weg naar Fenix': documentaire over de totstandkoming van dit kunstmuseum over migratie

zondag 12 juli 2026

In het Rotterdamse Katendrecht, op de plek waar miljoenen migranten vertrokken en aankwamen, verrijst een roestvrijstalen tornado. Het is onderdeel van Fenix: het spiksplinternieuwe kunstmuseum over migratie.

In 'De weg naar Fenix' volgt regisseur Mark Bakker vijf jaar lang de transformatie van een historische havenloods tot een toonaangevend museum. Hoe doe je recht aan alle perspectieven?


'Ik schrik hier wel van.' Initiatiefnemer Wim Pijbes loopt samen met museumdirecteur Anne Kremers door de kale Fenixloods II en moet constateren dat deze nog steeds niet leeg, en klaar voor oplevering. Hun droom: een museum vol verhalen over wat het betekent om te vertrekken, te reizen en opnieuw te beginnen.

'De weg naar Fenix' blijkt hobbelig. De metalen tornado die de Chinese architect Ma Yansong heeft ontworpen levert brandgevaar op voor de omgeving. Ook een enorme stalen zeemeeuw op het dak blijkt lastig te realiseren. En dan is er nog de inhoud. Welk verhaal moet het nieuwe museum precies gaan vertellen? En welke kunstwerken passen daar het beste bij?

Het team trekt de kunstmarkt op. Onder andere naar Kunstbeurs Art Basel, waar een prestigieus werk voor de neus van Pijbes wordt weggekaapt. Tegelijkertijd maken kunstenaars Chae Eun Rhee, Raquel van Haver en Efrat Zehavi nieuw werk voor het museum. Hoofd Tentoonstellingen & Collectie Hanneke Mantel doorzoekt archieven naar foto’s die de vele gezichten van migratie verbeelden. En daarnaast delen Nederlanders met een migratieachtergrond hun eigen verhalen en schenken ze hun koffers om tentoon te stellen in het museum.

De camera van regisseur Mark Bakker volgt het hele proces op de voet en laat je met nieuwe ogen kijken naar Fenix.

Regisseur: Mark Bakker
Producent: Tomtit Film
Originele titel: The Road to Fenix

'Het Uur van de Wolf: De weg naar Fenix', maandag 13 juli om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.


Het Uur van de Wolf op tv
Dinsdag 14 juli om 13u20  »
NPO 2
Zelfs na 350 jaar hebben de schilderijen van Rembrandt niets aan zeggingskracht ingeboet en weten ze mensen diep te raken. In haar nieuwe film 'Mijn Rembrandt' duikt regisseur Oeke Hoogendijk in de wereld van de oude meester.
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Persbericht NTR
https://npo.nl/start/serie/het-uur-van-de-wolf
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