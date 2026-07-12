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Liefde kent geen hokjes in 'B&B Zoekt Lief': Isaura vertelt openhartig over panseksualiteit

zondag 12 juli 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Deze week bewijst 'B&B Zoekt Lief' dat liefde zich niet laat vangen in hokjes. In een openhartig gesprek met An Lemmens legt B&B-uitbaatster Isaura uit wat panseksualiteit voor haar betekent.

Een persoon is een samenspel van al wat ze meebrengen. Het geslacht is maar één van die dingen', vertelt ze. 'Het totaalpakket is wat mij interesseert, wat ik wil leren kennen en aantrekkelijk moet vinden.'



In Spanje bij campinguitbaatster Aniek loopt nog niet alles op wieltjes. Vrijgezel André koestert stiekem de hoop dat hij met Anieks felbegeerde Mazda mag rijden, maar haar antwoord is vrij duidelijk: 'Zelfs mijn zonen mogen dat niet.' In Benidorm bij Adeline hangt er een praktisch probleem in de lucht: het appartement telt maar twee slaapkamers, terwijl Peter en Davy er al logeren. 'Normaal komen er nog twee gasten bij. Ik ben eens benieuwd hoe dat gaat lopen', merkt Peter op. Niet veel later verschijnt de zelfverzekerde Walter op het terras. Wie is bereid zijn kamer te delen?

In Kaapstad trekt Jelle op een eerste date met de openhartige airhostess Aurelie. Het gesprek gaat al snel verder dan koetjes en kalfjes: van een getrouwde ex die uiteindelijk toch bij zijn vrouw bleef, over haar voorliefde voor oudere mannen, tot de vraag of ze lid is van de Mile High Club. 'Ik voel dat er een bepaalde spanning is', klinkt het bij Aurélie. Intussen blijft Jana alleen achter in de B&B. 'Het is wel een raar gevoel om Jelle te moeten delen', zegt Jana. 'Ik ben heel benieuwd hoe Jelle tegenover haar doet, of dat hetzelfde is als hoe hij tegen mij doet.'

Bij Steven in Málaga lijkt alles zonnig, maar onder de oppervlakte sluimert spanning. De opvallende aanwezigheid van Nathalie laat zich voelen bij Greet. 'Als ik merk dat er heel veel aandacht wordt opgeëist door iemand anders, dan ga ik daar zelf niet over', geeft ze eerlijk toe. Kan Stevens enthousiasme het tij doen keren?

'B&B Zoekt Lief', van maandag 13 juli tot donderdag 16 juli om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.


B&B zoekt Lief op tv
Maandag 13 juli om 20u00  »
VTM
Isaura runt een romantisch vakantiehuis in Frankrijk genaamd 'Val Paradis' en is op zoek naar een lief. In Kaapstad komt er een nieuwe vrijgezel aan bij Jelle.
Dinsdag 14 juli om 12u20  »
VTM
Isaura runt een romantisch vakantiehuis in Frankrijk genaamd 'Val Paradis' en is op zoek naar een lief. In Kaapstad komt er een nieuwe vrijgezel aan bij Jelle.
Dinsdag 14 juli om 20u00  »
VTM
In Valencia heeft Adeline een aangename verrassing voor haar mannen. Isaura staat in Frankrijk oog in oog met haar eerste vrijgezel.
Woensdag 15 juli om 12u20  »
VTM
In Valencia heeft Adeline een aangename verrassing voor haar mannen. Isaura staat in Frankrijk oog in oog met haar eerste vrijgezel.
Woensdag 15 juli om 19u55  »
VTM
In Kaapstad is Jelle in de ban van Aur?lie. Bij Isaura in Frankrijk voelt vrijgezel Jamine zich niet goed. In Spanje begint de motor tussen Aniek en Andr? te sputteren.
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