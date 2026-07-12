Nieuwe reeks 'MAX Vakantieman': tips, trends en valkuilen voor vakantiegangers

Deze zomer staat Sybrand Niessen in 'MAX Vakantieman' wekelijks klaar voor de vakantieganger. Samen met MAX Ombudsman Jeanine Janssen zet hij zich in om passende oplossingen te vinden voor uiteenlopende vakantieproblemen.

Sybrand Niessen en Jeanine Janssen duiken weer in uiteenlopende vakantieperikelen. Sinds het begin van het jaar is het onrustig in de reiswereld. Door de oorlog in het Midden-Oosten werden veel reizen afgebroken en veranderden vakantiegangers hun plannen voor de zomer. De Verenigde Staten zien de populariteit al langere tijd dalen. Dus gaan mensen op zoek naar alternatieven dichter bij huis, met het gevolg dat ook daar het aanbod krap is en de prijzen stijgen. Wat zijn de beste alternatieven? Welke bestemmingen worden deze zomer booming? En waar zitten de addertjes onder het gras?

Charlotte Nijs onderzoekt elke week een actueel onderwerp en de Mystery Guest trekt langs populaire Europese bestemmingen, gewapend met zijn checklist en witte handschoen.

Verhalen en klachten gezocht

Is een accommodatie bij aankomst ineens volgeboekt? Moeten er onverwachte kosten worden betaald voor een huurauto? Of loopt een rondreis in het honderd door slecht georganiseerde excursies? Op de website van 'MAX Vakantieman' kunnen gedupeerde vakantiegangers hun klachten delen. De redactie is voortdurend op zoek naar nieuwe verhalen.

'MAX Vakantieman', vanaf maandag 13 juli om 20.35 uur bij MAX op NPO 1.