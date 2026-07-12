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Nieuwe reeks 'MAX Vakantieman': tips, trends en valkuilen voor vakantiegangers

zondag 12 juli 2026
Foto: MAX - © Sander Mulkens 2026

Deze zomer staat Sybrand Niessen in 'MAX Vakantieman' wekelijks klaar voor de vakantieganger. Samen met MAX Ombudsman Jeanine Janssen zet hij zich in om passende oplossingen te vinden voor uiteenlopende vakantieproblemen.

Sybrand Niessen en Jeanine Janssen duiken weer in uiteenlopende vakantieperikelen. Sinds het begin van het jaar is het onrustig in de reiswereld. Door de oorlog in het Midden-Oosten werden veel reizen afgebroken en veranderden vakantiegangers hun plannen voor de zomer. De Verenigde Staten zien de populariteit al langere tijd dalen. Dus gaan mensen op zoek naar alternatieven dichter bij huis, met het gevolg dat ook daar het aanbod krap is en de prijzen stijgen. Wat zijn de beste alternatieven? Welke bestemmingen worden deze zomer booming? En waar zitten de addertjes onder het gras?


Charlotte Nijs onderzoekt elke week een actueel onderwerp en de Mystery Guest trekt langs populaire Europese bestemmingen, gewapend met zijn checklist en witte handschoen.

Verhalen en klachten gezocht
Is een accommodatie bij aankomst ineens volgeboekt? Moeten er onverwachte kosten worden betaald voor een huurauto? Of loopt een rondreis in het honderd door slecht georganiseerde excursies? Op de website van 'MAX Vakantieman' kunnen gedupeerde vakantiegangers hun klachten delen. De redactie is voortdurend op zoek naar nieuwe verhalen.

'MAX Vakantieman', vanaf maandag 13 juli om 20.35 uur bij MAX op NPO 1.


MAX vakantieman op tv
Maandag 13 juli om 20u35  »
NPO 1
Sybrand Niessen staat wekelijks klaar voor de vakantieganger. Samen met MAX Ombudsman Jeanine Janssen zet hij zich in om passende oplossingen te vinden voor problemen van vakantiegangers.
Zaterdag 18 juli om 10u30  »
NPO 1
Sybrand Niessen staat wekelijks klaar voor de vakantieganger. Samen met MAX Ombudsman Jeanine Janssen zet hij zich in om passende oplossingen te vinden voor problemen van vakantiegangers.
Maandag 20 juli om 20u35  »
NPO 1
Programma waarin reizigers met zowel grote als kleine problemen worden geholpen. Er worden verscheidene tips en diverse rubrieken geboden. Ook worden er vragen door experts beantwoord.
Zaterdag 25 juli om 08u30  »
NPO 1
Programma waarin reizigers met zowel grote als kleine problemen worden geholpen. Er worden verscheidene tips en diverse rubrieken geboden. Ook worden er vragen door experts beantwoord.
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Persbericht MAX
https://www.omroepmax.nl/
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'Medisch Centrum West' - seizoen 2 (VTM)

Luna wordt geconfronteerd met een patiënte die ontevreden is. Milo doet zijn uiterste best om twee geliefden bij elkaar te krijgen na een heftige medische noodsituatie. Luna is het oneens met Casper over de behandeling van een GHB-overdosis.

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