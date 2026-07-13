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Dit zie je in maandag 'Opsporing Verzocht'

maandag 13 juli 2026
Foto: AVROTROS - © Mark Uyl 2026

Een man van 29 werd zwaar mishandeld na een avondje stappen. Dat gebeurde aan de Hooge Geest in Naaldwijk. Samen met een vriend werd hij in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 november 2025 omsingeld door een groep jongeren.

Eén van hen sloeg het slachtoffer daarop tegen de vlakte. Het was de eerste stapavond na de geboorte van zijn kindje. Het slachtoffer heeft lang moeten herstellen en kon in die tijd niet de vader zijn die hij wilde. In de uitzending beelden van de groep jongeren en de man die de klap uitdeelde.


Hamburgerrestaurant Eindhoven beschoten
De politie zoekt een jongeman op een fatbike die een restaurant op de Kruisstraat in Eindhoven heeft beschoten. Dat deed hij in de vroege ochtend van zondag 7 december 2025. Mogelijk omdat niemand de beschieting had opgemerkt, keerde waarschijnlijk dezelfde schutter 24 uur later terug. Toen weigerde zijn wapen. Beelden van de dader zijn te zien in de uitzending. Ook heeft de politie vragen over de opdrachtgever en zijn er aanwijzingen dat er jongeren worden geronseld voor dit soort klussen.

Verder te zien in de uitzending:

- De inbraak op een camerawinkel in Arnhem op 29 januari, mogelijk met gestolen apparatuur van de brandweer. De daders zijn snel gevlucht toen het mistalarm afging.
- En twee incidenten bij een gezin uit Eygelshoven. In de nacht van 22 op 23 februari werd één van hun auto’s in brand gestoken. De nacht erna ontplofte zwaar vuurwerk op hun oprit, met opnieuw forse schade, nu aan een andere auto. De daders zijn gefilmd.

Sporen, daders en aanknopingspunten vanavond live en voor het laatst vanuit de meldkamer in Apeldoorn. Vanaf eind augustus verhuist Opsporing Verzocht naar de meldkamer van de politie Midden-Nederland in Hilversum.

'Opsporing Verzocht', maandag 13 juli om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Dinsdag 14 juli om 15u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
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Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
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Carmen - 'F.C. De Kampioenen'

Billie heeft een gitaar gekregen voor zijn verjaardag en heeft een bandje opgericht met Saartje. Boma werpt zich op als manager. Billie en Saartje moeten van school een BV interviewen, en Billie heeft Jan Leyers uitgenodigd. Boma vindt dit een goede gelegenheid om professioneel advies te vragen. De dames zijn in alle staten door het nakende bezoek. Carmens frituur heeft niet genoeg meer te doen. Er moet dringend naar nieuwe klanten worden gezocht.

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