Dit zie je in maandag 'Opsporing Verzocht'
Een man van 29 werd zwaar mishandeld na een avondje stappen. Dat gebeurde aan de Hooge Geest in Naaldwijk. Samen met een vriend werd hij in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 november 2025 omsingeld door een groep jongeren.
Eén van hen sloeg het slachtoffer daarop tegen de vlakte. Het was de eerste stapavond na de geboorte van zijn kindje. Het slachtoffer heeft lang moeten herstellen en kon in die tijd niet de vader zijn die hij wilde. In de uitzending beelden van de groep jongeren en de man die de klap uitdeelde.
Hamburgerrestaurant Eindhoven beschoten
De politie zoekt een jongeman op een fatbike die een restaurant op de Kruisstraat in Eindhoven heeft beschoten. Dat deed hij in de vroege ochtend van zondag 7 december 2025. Mogelijk omdat niemand de beschieting had opgemerkt, keerde waarschijnlijk dezelfde schutter 24 uur later terug. Toen weigerde zijn wapen. Beelden van de dader zijn te zien in de uitzending. Ook heeft de politie vragen over de opdrachtgever en zijn er aanwijzingen dat er jongeren worden geronseld voor dit soort klussen.
Verder te zien in de uitzending:
- De inbraak op een camerawinkel in Arnhem op 29 januari, mogelijk met gestolen apparatuur van de brandweer. De daders zijn snel gevlucht toen het mistalarm afging.
- En twee incidenten bij een gezin uit Eygelshoven. In de nacht van 22 op 23 februari werd één van hun auto’s in brand gestoken. De nacht erna ontplofte zwaar vuurwerk op hun oprit, met opnieuw forse schade, nu aan een andere auto. De daders zijn gefilmd.
Sporen, daders en aanknopingspunten vanavond live en voor het laatst vanuit de meldkamer in Apeldoorn. Vanaf eind augustus verhuist Opsporing Verzocht naar de meldkamer van de politie Midden-Nederland in Hilversum.
'Opsporing Verzocht', maandag 13 juli om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Kijkcijfers: 10, 11 en 12 juli 2026
- 'Goedenavond Nederland' terug op NPO 1: afscheid voor Welmoed Sijtsma, entree voor Frank van Leeuwen
- Celien Hermans bezorgt kijkers kippenvel met eerbetoon aan mama Margriet tijdens ‘Vlaanderen Feest’
- 'SOS Piet'-icoon Piet Huysentruyt krijgt Vlaams ereteken
- Oproep! Waag jij je kans als kandidaat in 'Blokken'?
- Dit zie je in maandag 'Opsporing Verzocht'
- Nieuwe reeks 'MAX Vakantieman': tips, trends en valkuilen voor vakantiegangers
- 'De weg naar Fenix': documentaire over de totstandkoming van dit kunstmuseum over migratie
- De 'Au Pairs' krijgen het moeilijker in Canada
- Liefde kent geen hokjes in 'B&B Zoekt Lief': Isaura vertelt openhartig over panseksualiteit
- 'Dijkstra & Evenblij Ter PlekkeBar' vanuit Biertje in Hellevoetsluis
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- JOE Parad’ice Beach schiet uit de startblokken met knallend optreden van Milk Inc.
- Annemiek van Vleuten opent 'NPO Radio 1 Tourcafé'
- Luistercijfers: Hoogste marktaandeel ooit voor radiozenders DPG Media
Multimedia SPOTLIGHT
-
Isaura vertelt openhartig over panseksualiteit in 'B&B Zoekt Lief'
-
Veel competitiedrang deze week in 'Met Vier in Bed'
-
Check nu de trailer van 'The Gentlemen S2'
-
Kijk nu de trailer van 'Koppels in Crisis 2'
-
Marc Coucke zonder taboes in interviewreeks 'A-typisch'
-
Ruben Van Gucht beleeft de Tour de France op VTM GO
-
Dominique Van Malder over gastric bypass in 'Viva 50'
-
Kijk naar 'True Crime Belgium: Moord zonder Lijk' op Streamz
-
Franse bulldog Mieke steelt de show in 'Met Vier in Bed'
-
Jana en Jelle vinden elkaar in 'B&B Zoekt Lief'
-
Franse bulldog Mieke steelt de show in 'Met Vier in Bed'
-
Glitter, glamour en Nederlandse directheid in 'The Real Housewives van het Zuiden'
-
Ruben Van Gucht daagt Tess uit op JOE
-
'Taylor Swift, a love story' in 'Telefacts Zomer'
-
Koppels 'Met Vier in Bed' wacht een bijzondere verrassing
-
Jaloezie loert al om de hoek in eerste 'B&B Zoekt Lief'
-
Belle Perez is terug!
-
Play brengt iconische spelprogramma 'Zeg eens Euh' terug
-
Annie Geeraerts en Ray Verhaeghe officieel in Guinness Book of Records
-
'Lil Kleine: Terug' binnenkort nieuw op Prime Video
-
Emoties bereiken hoogtepunt in seizoensfinale 'Florentina'
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Lekker Messy' op njam!
-
Netflix kondigt derde en laatste seizoen van 'Haantjes' aan
-
Meyrem Almaci openhartig in 'Viva 50' bij Willy
-
Ward Lemmelijn reageert op deelname na WK Hyrox
-
Ward Lemmelijn gaat nog een laatste keer Hard!
-
Kijk het sluitstuk van 'Heartstopper' in juli op Neflix!
-
Cupido raakt als nooit tevoren in 'B&B Zoekt Lief'
-
Ruben Van Gucht openhartig in 'Viva La Vida'
-
Kijk 'Suzan & Freek: We Vieren Het Leven' nu bij VTM GO+
Kijktip van de dag
Billie heeft een gitaar gekregen voor zijn verjaardag en heeft een bandje opgericht met Saartje. Boma werpt zich op als manager. Billie en Saartje moeten van school een BV interviewen, en Billie heeft Jan Leyers uitgenodigd. Boma vindt dit een goede gelegenheid om professioneel advies te vragen. De dames zijn in alle staten door het nakende bezoek. Carmens frituur heeft niet genoeg meer te doen. Er moet dringend naar nieuwe klanten worden gezocht.
'FC De Kampioenen', om 20.15 uur op VRT 1.