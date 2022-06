Nieuw seizoen van 'Vintage Voltage' op Discovery

Een klassieke auto ombouwen tot een elektrische auto: voor de ene liefhebber een ware nachtmerrie, voor de ander de toekomst. Tot die laatste groep behoren Richard 'Moggy' Morgan en zijn team van Electric Classic Cars die oude auto's ombouwen naar elektrische modellen.

De voordelen zijn volgens hen evident: meer vermogen, meer comfort en minder uitstoot én kosten per gereden kilometer. En dat is in de huidige tijd van gestegen olieprijzen wel zo prettig. Dat zelfs een Porsche 911 elektrisch en succesvol kan worden, willen twee ondernemers bewijzen die Richard benaderen voor een bijzondere

deal.

De twee willen een business opzetten voor de verkoop van elektrische Porsches als racewagen en vragen Electric Classic Cars om ze om te bouwen. Het is weer een hele nieuwe uitdaging, maar die gaan Richard en zijn mannen maar al te graag aan. Net als de DeLorean, de Austin Mini, de Landrover en het Volkswagenbusje dat ze onder handen nemen in dit nieuwe en leuke seizoen van 'Vintage Voltage'.

'Vintage Voltage', vanaf donderdag 9 juni om 21.30 uur op Discovery.