Nieuw seizoen van 'Traffic Cops' op Discovery

Van roekeloze hardrijders en drugskoeriers tot zware verkeersongevallen: de verkeersagenten uit het Britse Derbyshire krijgen ook in het nieuwe seizoen van Traffic Cops weer te maken met de meest uiteenlopende incidenten.

Ze worden daarbij geholpen door een landelijk netwerk van verkeerscamera's dat dagelijks zo'n zestien miljoen nummerplaten scant en illegale voertuigen en verdachte bestuurders steeds beter weet op te sporen. Zo krijgen de agenten in de eerste aflevering een melding van een onverzekerd busje, waarna een spannende achtervolging volgt.

Ook spoort de politie via het camerasysteem verschillende gestolen voertuigen op en weten agenten zelfs een man aan te houden die wordt verdacht van een zedendelict met een minderjarige. Het laat zien dat het werk van de verkeerspolitie steeds veelzijdiger wordt en allang niet meer alleen draait om verkeersovertredingen. Met hun inzet maken de agenten niet alleen de wegen, maar ook de samenleving een stukje veiliger.

'Traffic Cops', vanaf woensdag 5 augustus om 21.30 uur op Discovery.