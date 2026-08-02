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B&B-uitbater Pierre haalt zijn meetlat én kritisch oog boven in een nieuwe week van 'Met Vier in Bed'

zondag 2 augustus 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Een gloednieuwe week van 'Met Vier in Bed' brengt vier totaal verschillende verblijven samen. Elk met hun eigen charme, opvallende persoonlijkheden en verrassende activiteiten.

Van een stijlvolle vakantiewoning en een droomboot tot een splinternieuwe vakantieboerderij en een historische hoeve vol verhalen: de concurrentie is stevig. En ook de feedback laat niet op zich wachten. B&B-uitbater Pierre heeft zelfs zijn meetlat meegebracht om alles tot in de puntjes te inspecteren. Wie verzamelt de meeste bedjes en wint deze week van 'Met Vier in Bed'?


De week start vlakbij de Franse grens, in Estaimpuis. Vakantiehuis Ferme Baliolo ademt de sfeer van het platteland, op een steenworp van Rijsel en Kortrijk. Sébastien, slager van beroep, en eventplanner Stéphanie ontvangen hun gasten in een stijlvol gerenoveerde hoeve. Voor de activiteit neemt Sébastien het gezelschap mee naar zijn slagerij, waar ze zelf brochettes bereiden voor een gezellige barbecueavond in de tuin. De sfeer zit meteen goed, maar zijn de gasten ook gul met hun bedjes?

Daarna gooien Peter en Lorenzo letterlijk het roer om op hun 'Droomboot' in Oudenburg. De eerste reacties zijn verdeeld: sommige gasten vrezen zeeziekte en inspecteren de kajuiten kritisch. Toch ontdekken ze al snel dat overnachten op het water verrassend comfortabel is. Na een ontbijt dat eerder op een brunch lijkt, volgt een initiatie suppen. Maar blijft ook de eindscore mooi in evenwicht?


In Zemst ontvangen Carmen en Koen hun gasten in Hof Ter Loxem, een splinternieuwe vakantieboerderij waar familie centraal staat. Van dochter Amber tot opa Geert: iedereen helpt mee. Na een ontbijt met streekproducten en verse melk trekt het gezelschap met opa Geert op kruidentocht door de natuur. Onderweg wacht zelfs een mysterieuze vondst: een zak vol vlierbloesemjenever, zogezegd achtergelaten door kabouters. Maar scoren de 'groentjes' in de sector ook voldoende bedjes?

De week eindigt in Somme-Leuze bij Britt en Pierre van Ferme De Leuze. Het duo ontvangt de gasten tussen de honden, de natuur en vooral heel veel verhalen. Pierre trakteert op een degustatie van lokale biertjes en neemt de groep daarna mee naar zijn indrukwekkende kelder vol Lego. De mannen worden weer kleine jongetjes, terwijl de vrouwen hun partners maar moeilijk mee naar bed krijgen…

'Met Vier in Bed', week 6 nu al te bekijken met VTM GO+ en van maandag 3 tot donderdag 6 augustus bij VTM.


Met Vier in Bed op tv
Maandag 3 augustus om 20u30  »
VTM
De bedden worden extra zorgvuldig opgemaakt, het aperitief wordt koud gezet en de activiteiten worden voorbereid. B&B-uitbaters knijpen er zelf eens tussenuit om bij hun conculega's de kamers, het ontbijt, de hygi?ne en de gastvrijheid te beoordelen.
Dinsdag 4 augustus om 11u30  »
VTM
De bedden worden extra zorgvuldig opgemaakt, het aperitief wordt koud gezet en de activiteiten worden voorbereid. B&B-uitbaters knijpen er zelf eens tussenuit om bij hun conculega's de kamers, het ontbijt, de hygi?ne en de gastvrijheid te beoordelen.
Dinsdag 4 augustus om 20u30  »
VTM
In Oudenburg, op ??n van de meest rustgevende plekjes van de streek, dobbert de tweede bestemming van de week: B&B Droomboot. Deze drijvende B&B van het koppel Lorenzo en Peter telt vier gastenkamers, die strak zijn ingericht.
Woensdag 5 augustus om 11u30  »
VTM
In Oudenburg, op ??n van de meest rustgevende plekjes van de streek, dobbert de tweede bestemming van de week: B&B Droomboot. Deze drijvende B&B van het koppel Lorenzo en Peter telt vier gastenkamers, die strak zijn ingericht.
Woensdag 5 augustus om 20u30  »
VTM
Carmen en Koen ontvangen hun gasten op hun gloednieuwe vakantieboerderij Hof Ter Loxem. Na een lokaal ontbijt volgt een kruidentocht met opa Geert ?n vlierbloesemjenever.
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