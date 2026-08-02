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Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 2 augustus 2026

Stel je voor: je woont aan zee, je wandelt elke dag naar het strand en de zon schijnt er bijna altijd. Dat klinkt als een droom, en dat is precies het leven dat de inwoners van Summer Bay lijken te leiden. Maar achter die idyllische façade schuilt meer. Want ook in dit kleine kustdorp zijn er dagelijkse zorgen, geheimen en de nodige portie drama. Lees hier elke week onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 3 augustus 2026 – aflevering 8629
Eden ziet hoe Remi naar het ziekenhuis wordt gebracht. Levi vertelt hem dat hij een hersentumor heeft, maar Remi besluit niemand iets te vertellen. Mali keert terug en wordt herenigd met Abigail. Leah denkt dat ze haar huwelijk heeft verwoest.


Dinsdag 4 augustus 2026 – aflevering 8630
Mali probeert Abigail ervan te overtuigen naar het ziekenhuis te gaan. Alf wil met Justin praten en merkt dat hij nog niet in de juiste gemoedstoestand is. John hoort intussen van Dana over Sonny's problemen.

Woensdag 5 augustus 2026 – aflevering 8631
David, Lacey en Eddie houden de wacht bij Jo, maar Lacey wantrouwt Eddie omdat hij veel eerder uit de tunnel is gekomen dan Jo. Wanneer ze opnieuw bij bewustzijn is, heeft Jo iets op te biechten aan Eddie. Harper gaat langs bij Dana om haar te steunen.

Donderdag 6 augustus 2026 – aflevering 8632
Abigail hangt rond in de surfclub en zit Mali in de weg, maar geeft uiteindelijk toe dat ze niet naar huis wil. Harper raadt Kerrie aan om het weer goed te maken met Tane. Intussen weigert Tane Lacey te vertellen wat er in de tunnel is gebeurd.

Vrijdag 7 augustus 2026 – aflevering 8633
Alf komt Remi tegen, die Levi's telefoontjes ontwijkt. Eddie bekent de waarheid aan Jo, die toegeeft dat ze zich deels verloofd heeft omdat dat van haar werd verwacht. Remi vertelt Eddie intussen dat hij de stekker eruit trekt.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

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Home and Away op tv
Maandag 3 augustus om 19u10  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Dinsdag 4 augustus om 18u15  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Woensdag 5 augustus om 18u55  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Donderdag 6 augustus om 18u55  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.

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 Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
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