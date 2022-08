Nieuw seizoen van 'The Repair Shop' op Discovery

Ambacht en emotie gaan weer hand in hand in een nieuw seizoen van 'The Repair Shop', waar dierbare items tot leven worden gebracht door een team van zeer hoogwaardige handwerklieden.

Zoals de zestig jaar oude speelgoedpanda die Jill meebrengt en die al die tijd in haar bezit is geweest. Het mechanische diabolospelertje kreeg ze ooit van haar vader die overleed toen ze zes was en doet haar nog altijd aan hem herinneren. Het pandaatje beweegt nog, maar erg langzaam en de stof is verweerd. Kan horlogemaker Steve het mechanisme verbeteren en kunnen naaisters Julie en Amanda de stof weer als nieuw maken?

Ook Graham heeft een item dat hem aan zijn ouders doet denken: een oude salontafel uit de jaren vijftig. Het blad is aangetast en de poten die zijn vader er in de jaren tachtig onder zette vallen uit de toon. Maar met beide zaken weet meubelmaker Will wel raad. Hij brengt het tafeltje terug in zijn oude glorie, waarbij hij zelfs het materiaal van de lelijke poten hergebruikt en verandert in vier sierlijke poten. Zo worden oude voorwerpen én dierbare herinneringen weer op een prachtige manier tot leven gebracht.

'The Repair Shop', vanaf donderdag 18 augustus om 19.30 uur op Discovery.