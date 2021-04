Nieuw seizoen van 'The Repair Shop' op Discovery

De mannen en vrouwen van 'The Repair Shop' ontvangen de meest bijzondere voorwerpen om op te knappen. Voorwerpen die niet alleen mooi en antiek zijn, maar die ook vaak een heel opmerkelijk verhaal te vertellen hebben.

Zoals een oude viool uit de 19e eeuw die wordt binnengebracht door een Engelse mevrouw. De viool was ooit van haar joodse tante die een bekende violiste in Duitsland was, maar in 1939 naar Auschwitz werd gedeporteerd. Daar redde de viool haar leven omdat ze erop mocht spelen in het kamporkest. Kan de vioolrestaurateur de viool met deze bijzondere geschiedenis zo opknappen dat er weer op gespeeld kan worden?

Ook bijzonder is het fototoestel van iemands overgrootvader die daarmee foto’s maakte in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Het toestel valt half uit elkaar en de eigenaar zou al blij zijn als het weer in elkaar gezet kan worden. Maar voor de restaurateur van 'The Repair Shop' is dat natuurlijk niet voldoende, die wil dat er ook weer foto’s mee gemaakt kunnen worden!

