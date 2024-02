Nieuw seizoen van 'sMothered' op TLC

De uitdrukking 'zo moeder zo dochter' neemt weer erg extreme vormen aan in het nieuwe seizoen van 'sMothered'. Vijf moeders en dochters hebben zo'n innige band dat ze bijna alles samendoen.

Gabriella en haar moeder dragen zelfs dezelfde kleren en bereiden zich samen voor op Gabriella’s deelname aan Miss Connecticut USA, een titel die moeder Catherine al eens won. Sunnie en moeder Eva zijn beiden schoonheidsspecialisten en behandelen elkaar ook – inclusief de meest intieme delen! Over haar relatie met Scott is Sunnie juist erg terughoudend, omdat haar conservatieve moeder niet wil dat ze seks heeft voor het huwelijk. Mary wil juist alles horen over het seksleven van dochter Brittanie en vriendje TJ. Toch zou ze niet willen dat ze Brittanie helemaal aan hem kwijtraakt.

Christina en moeder Kathy wonen in dezelfde straat en vinden het heel normaal dat ze elkaar de hele dag zien. En moeder Sky wist bij de geboorte van dochter Skyler al meteen dat ze een kopie van zichzelf gekregen had – en dat is te merken! Dat zo’n innige band niet altijd tussen moeders en dochters is, maakt Trevor duidelijk. Hij is namelijk wel erg close met zijn… schoonmoeder! Dit tot grote ergernis van zijn vrouw die dit maar moeilijk kan accepteren.

Hoe gaan deze zes opmerkelijke duo’s om met alle invloeden van de buitenwereld en met elkaar? Het wordt in alle opzichten weer een verrassend seizoen.

'sMothered', vanaf woensdag 14 februari om 22.30 uur op TLC.