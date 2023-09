Nieuw seizoen van 'Sister Wives' op TLC

In het nieuwe seizoen van 'Sister Wives' worstelt Kody nog steeds met de gevolgen van zijn scheiding met Christine en heeft hij het moeilijk in veel van zijn andere relaties.

Christine leert ondertussen zichzelf te waarderen door reizen en feesten te plannen. Robyn is de enige vrouw die stabiel is in haar huwelijk, maar toch is ze er kapot van dat haar oorspronkelijke droom van een grote, gelukkige polygamistische familie in duigen valt.

Meri realiseert zich steeds meer dat Kody niet van gedachten zal veranderen en neemt een beslissing die haar leven zal veranderen. Tot slot brengt Kody steeds minder tijd door bij Janelle thuis en na een explosieve ruzie schopt ze hem eruit.

Dit seizoen belooft een diepere kijk te geven op de voortdurende reis van de Browns terwijl ze proberen een balans te vinden tussen hun nieuwe wegen en de behoeften van hun gebroken polygamistische familie.

'Sister Wives', vanaf woensdag 13 september om 20.30 uur op TLC.