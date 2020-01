Nieuw seizoen van 'Peaky Blinders'

Er komt een zesde seizoen van de Britse serie 'Peaky Blinders'. Dat maakte regisseur van het vorige, vijfde seizoen Anthony Byrne bekend en lezen we ook in Het Nieuwsblad.

'Momenteel zitten we in de pre-productiefase van het zesde seizoen. Later volgt er dus meer', laar Byrne weten via Instagram. Voorlopig is nog niet bekend wanneer het nieuwe seizoen beschikbaar is op Netflix, maar de naam van de eerste aflevering kennen we wel al. Die zal 'Black day' heten.



Het zesde seizoen wordt opnieuw geregisseerd door Byrne, wat vrij opmerkelijk is aangezien seizoenen 1 tot en met 4 telkens een andere regisseur kenden.



Bron: Het Nieuwsblad