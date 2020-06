Nieuw seizoen van 'Outdaughtered' op TLC

Thuis zitten in volledige lockdown is voor veel gezinnen al een hele opgave, maar wat als je zes kinderen hebt, waaronder een jonge vijfling! Het overkomt The Busby's in het nieuwe seizoen van 'Outdaughtered'.

Terwijl ze er in de eerste afleveringen nog nietsvermoedend op uit trekken met het gezin op skivakantie, komt de wereld bij thuiskomst abrupt tot een einde als het coronavirus ook Amerika heeft bereikt. Was hun leven met de bijna vijfjarige vijfling al behoorlijk hectisch, nu moeten Adam en Danielle helemaal alle zeilen bijzetten als ze plannen maken voor het thuisonderwijs van Blayke en het binnenhouden van de vijfling.

Dat de verjaardagen en de geplande Paasvakantie nu anders lopen, is nog te overzien, zorgen zijn er vooral over de mogelijke oogoperatie van Hazel. Gedurende dit seizoen worden de lockdown-maatregelen in Texas steeds scherper, zoals we zien in de laatste aflevering die volledig door The Busby’s zelf is gefilmd.

'Outdaughtered', vanaf woensdag 1 juli om 20.30 uur op TLC.