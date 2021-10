Nieuw seizoen van 'Naked and Afraid' op Discovery

Kun je 21 dagen overleven in de wildernis zonder spullen en zelfs zonder kleren? In een nieuw seizoen van 'Naked and Afraid' gaan weer een aantal amateur-survivalists deze uitdaging aan.

Zoals Rose en Waz die het in de eerste aflevering drie weken moeten zien uit te houden in de uitgestrekte moerasbossen van Florida. Rose is een 40-jarige singlemoeder die een diploma heeft in Natural Resource Conservation en van alle planten de naam weet én of ze eetbaar zijn. Waz is een oud-militair van 39 uit Australië met een liefde voor bushcrafting. Ze mogen elk één item meenemen en terwijl Waz een machette kiest, neemt Rose een kookpan mee. Ook krijgen ze een vuurstarter die goed van pas komt in de vochtige bossen. Verder hebben ze helemaal niks, alleen hun kennis en elkaar. De twee worden vooraf ingeschat met een Primitive Survival Rating van 6,8 op basis van hun ervaring. Is dat voldoende om zich 21 dagen staande te houden tussen de alligators, slangen, wilde varkens en de panters?

'Naked and Afraid', vanaf zondag 3 oktober t/m zondag 23 januari 2022 om 20.30 uur bij Discovery.