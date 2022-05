Nieuw seizoen van 'Mysteries Of The Deep' op Discovery

Het grootste deel van onze oceanen is volkomen onbekend terrein. Nooit bezocht, nooit in kaart gebracht, nooit gefilmd. Welke mysteries schuilen er in die peilloos diepe wateren?

Presentator (en extreme visser) Jeremy Wade onderzoekt enkele fascinerende geheimen in een nieuw seizoen van 'Mysteries Of The Deep'. Van verloren schatten tot vermiste schepen en van merkwaardige wezens op de zeebodem tot rare wetenschappelijke fenomenen.

In dit nieuwe seizoen begint hij met de ondergang van het immense Duitse passagierschip de Wilhelm Gustloff dat in 1945 zonk toen het duizenden Duitsers uit Oost-Pruisen vervoerde die vluchtten voor het oprukkende Rode Leger. Het schip werd getroffen door een Russische torpedo en bijna 10.000 opvarenden vonden de dood. Naast deze tragische schipbreuk denken sommige historici dat het schip ook de kostbare panelen van de geplunderde Barnstenenkamer uit het Catharinapaleis bevatte die al sinds de oorlog onvindbaar zijn. De Duitsers hadden de schat in de Oost-Pruisische stad Koningsbergen opgeslagen, maar besloten het daar weg te halen voordat de Russen kwamen. Al decennia worden routes op land nagetrokken, waar de schat misschien kan liggen. Niet eerder werd aan de zee gedacht.

Heeft de Wilhelm Gustloff dit kostbare kunstwerk meegenomen in zijn ondergang? Jeremy Wade zoekt het uit in 'Mysteries Of The Deep'.

