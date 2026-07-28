Het verhaal achter de beroemdste sekstape uit de jaren negentig: 'Pam & Tommy' op Play Fictie
Vanaf vandaag zendt Play Fictie de spraakmakende miniserie 'Pam & Tommy' uit. De reeks duikt in de tumultueuze relatie tussen 'Baywatch'-ster Pamela Anderson en Mötley Crüe-drummer Tommy Lee, en vertelt het waargebeurde verhaal achter één van de grootste schandalen uit de jaren negentig.
Op oudejaarsavond 1994 ontmoeten Pamela en Tommy elkaar voor het eerst. Enkele weken later zijn ze samen in Cancún, en 96 uur na aankomst besluiten ze impulsief te trouwen. De romance is vlammend, maar de rust is van korte duur.
Tijdens renovatiewerken aan hun villa in Malibu krijgt Tommy Lee het aan de stok met zijn elektricien Rand Gauthier. Als Gauthier wordt ontslagen zonder zijn verschuldigde vergoeding te ontvangen, zint hij op wraak. Hij breekt in bij het beroemde koppel en gaat er met de inhoud van de kluis vandoor: juwelen, vuurwapens én een cassette. Op die cassette blijkt een intieme sekstape van het koppel te staan, opgenomen tijdens hun huwelijksreis. Het internet staat nog in zijn kinderschoenen, maar de tape verspreidt zich razendsnel en groeit uit tot een van de eerste grote internetfenomenen ooit. Een schandaal dat vandaag nog steeds in het collectieve geheugen gegrift staat.
De makers van Pam & Tommy kozen voor een indrukwekkende sterrencast. Lily James ('Cinderella') kruipt in de huid van Pamela Anderson, Sebastian Stan ('The Avengers') speelt rockster Tommy Lee en Seth Rogen ('Knocked Up') vertolkt de rol van de wraakzuchtige elektricien Rand Gauthier. De reeks werd internationaal geprezen en ontving maar liefst tien Primetime Emmy Award-nominaties, waaronder die voor Beste Beperkte Reeks. De indrukwekkende make-up sleepte uiteindelijk ook effectief een Emmy Award in de wacht, en ook de styling en de vertolkingen van de cast oogsten wereldwijd lof van critici.
'Pam & Tommy' is vanaf 28 juli elke dinsdag te zien in de app van Play en op Play Fictie.
https://www.play.tv/
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