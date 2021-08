Nieuw seizoen van 'Modern Love' vanaf vrijdag op Amazon Prime Video

In het tweede seizoen van 'Modern Love' breekt de liefde alle regels. Het achtdelige tweede seizoen van de populaire serie 'Modern Love' brengt een verzameling verhalen over relaties, connecties, verraad en onthullingen, tot leven.

Elke aflevering laat de liefde zien in al zijn gecompliceerde en mooie vormen, allemaal geïnspireerd op ware gebeurtenissen uit de geliefde New York Times-column: 'Modern Love'. Een oude vlam wordt opnieuw aangewakkerd. Een test van vrienden vs. geliefden. Een nachtmeisje en haar dagjongen. Een romance met de ex van een ex. Een one night stand. Een onmogelijke belofte. Een geest van een verloren geliefde. Een verkenning van seksualiteit.

Het tweede seizoen van 'Modern Love' bevat een sterrencast van acteurs, waaronder Gbenga Akinnagbe, Lucy Boynton, Tom Burke, Zoë Chao, Minnie Driver, Grace Edwards, Dominique Fishback, Kit Harington, Garrett Hedlund, Tobias Menzies, Sophie Okonedo, Zane Pais, Anna Paquin, Isaac Powell, Marquis Rodriguez, en Lulu Wilson. Showrunner John Carney is schrijver, regisseur en uitvoerend producent. Daarbij regisseerde Andrew Rannells dit seizoen een aflevering gebaseerd op een persoonlijk essay dat hij schreef voor de column.

'Modern Love' (seizoen 2), vanaf vrijdag 13 augustus op Amazon Prime Video.