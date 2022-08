Nieuw seizoen van 'Little People, Big World' op TLC

Het blijken onverwacht roerige tijden voor de Roloffs als het nieuwe seizoen begint van 'Little People, Big World'. Vlak voor de opnames van start gingen, had Zack een aanbod gedaan bij zijn vader om het noordelijke deel van de boerderij te kopen om daar met zijn gezin te gaan wonen.

Hij zag het als een mooie kans om de boerderij in de familie te houden en zo de traditie door te geven aan de volgende generaties. Maar het aanbod werd resoluut afgewezen en het tegenbod van Matt stuitte Zack enorm tegen de borst. De emoties tijdens de onderhandelingen liepen zo hoog op dat ze er niet uitkwamen en Zack en Tori besloten om ergens anders hun huis te kopen, op meer dan een uur rijden. Zowel Zack als Matt vinden dat het niet aan henzelf lag, maar het zorgt hierdoor wel voor frictie in het ooit zo harmonieuze gezin.

Zack en Tori komen amper nog langs, waardoor Matt zijn kleinkinderen nauwelijks meer ziet – en dat terwijl er nog een derde op komst is! Amy zit er tot haar spijt middenin, maar kan weinig doen. Haar band met Matt en Caryn was nu eindelijk weer goed, nadat ze haar bruiloft met Chris op de boerderij had gevierd. Daarnaast plannen ze zelfs een vakantie met zijn vieren! Ondertussen maakt Matt plannen voor de boerderij die het terrein – en de familie – voorgoed kunnen veranderen.

'Little People, Big World', vanaf woensdag 17 augutus om 20.30 uur op TLC.