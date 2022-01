Nieuw seizoen van 'Kindig Customs' op Discovery

Foto: © Discovery Benelux 2022

Duizenden auto's heeft restaurateur en ontwerper Dave Kindig al in zijn werkplaats gehad en van elk exemplaar was hij enthousiast. Maar van de auto die hij in het nieuwe seizoen van 'Kindig Customs' in handen krijgt, gaat zijn hart nog sneller kloppen.