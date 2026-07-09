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Nieuw seizoen van 'Homes Gone Wild' op HGTV

donderdag 9 juli 2026
Foto: © Warner Bros. Discovery 2023

In een nieuw seizoen van 'Homes Gone Wild' reist Jack McBrayer weer het land door op zoek naar de meest bizarre huizen die te koop staan of onlangs van eigenaar zijn gewisseld.

Zoals een betonnen kasteel in de bergen, een zelfvoorzienende woning in een grot en een huis geïnspireerd door de zee – compleet met eigen haai! Maar de komische acteur begint zijn huizentour in de verlaten woestijn van Texas, waar een huis staat met een halve Boeing erin.


Dit 'airplane house', met slaapplekken in het bagageruim, is gebouwd door een vliegtuigliefhebber en heeft zelfs een vluchtsimulator. Misschien nog mooier is het eindeloze uitzicht, want de dichtstbijzijnde stad ligt mijlenver weg. Na deze verrassende vliegtuigwoning reist Jack door naar Miami, waar een huis staat met een interieur uit de jaren zeventig dat bijna volledig roze is. In elke aflevering beoordeelt hij welk huis het origineelst is en de hoogste ‘wild factor’ heeft.

'Homes Gone Wild', vanaf vrijdag 10 juli om 20.30 uur op HGTV.

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'Telefacts Zomer' - Birgit Van Mol (VTM)

Overdag lijkt iedereen in Japan netjes in de pas te lopen. Maar ‘s nachts gaan er vele remmen los. We nemen u mee naar het nachtleven in Tokio. Naar een club van moderne geisha’s, naar gezelschapsheren in clubs voor dames. We leren ook een meidengroep kennen waarvan de leden drie keer zoveel verdienen als de gemiddelde Japanner. En heel triest ook; er is een hele buurt waar tieners allemaal samen op straat leven omdat ze gevlucht zijn voor huiselijk geweld.

'Telefacts Zomer', om 22.30 uur op VTM.

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