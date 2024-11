Nieuw seizoen van 'High Speed Chase' op Discovery

Als de politie gevaarlijke snelheidsduivels tot stoppen probeert te dwingen, staat de verkeersveiligheid altijd voorop. Daarom is er aan de ene kant haast geboden om deze maniakken van de weg te halen, maar moeten ze ondertussen zelf wel goed opletten en niet al te veel risico's nemen tijdens de achtervolging.

Het is een spannend kat-en-muisspel dat soms tot levensgevaarlijke situaties leidt, zoals weer te zien is in het nieuwe seizoen van 'High Speed Chase', waarbij de jacht op de snelheidsduivels gedetailleerd in beeld wordt gebracht met dashcams en beveiligingscamera’s.

Bijvoorbeeld wanneer ze een gestolen auto volgen die niet van plan is zich over te geven en op zijn vlucht tegen het verkeer inrijdt, stoplichten mijdt, meerdere auto’s ramt en tussendoor switcht van voertuig door een andere auto brutaal te ‘carjacken’. Met een helikopter in de lucht en meerdere politiewagens op de weg, wordt er alles aan gedaan om dit ongeleide projectiel te stoppen. Als ook nog bijna een moeder met kind wordt aangereden, weten ze dat er geen tijd meer te verliezen is.

'High Speed Chase', vanaf woensdag 20 november om 21.30 uur op Discovery.