Nieuw seizoen van 'Help! My House is Haunted!' op Discovery

Het zal je maar gebeuren dat je midden in de nacht door een vreemde kracht uit je bed geduwd wordt en krassen op je been ziet. Of dat de keukenkastjes ineens allemaal openstaan en je een stem in de gang hoort die 'help me' roept.

Het overkwam Kevin en Lisa die in een doodgewoon rijtjeshuis wonen dat er niet echt uit ziet als een spookhuis. Of is het huis juist iets te ‘doodgewoon’? Want als spokenjagers Jane, Ian en Barry het huis bezoeken, blijken er meerdere dode geesten rond te waren, van wie eentje zeer kwaadaardig is.

Het is hun eerste opdracht in het nieuwe seizoen van 'Help! My House Is Haunted', waarbij ze doodsbange huiseigenaren helpen om van hun griezelige geesten af te komen. Is de geest bij Kevin en Lisa van de man die omkwam bij een treinongeluk toen hier vroeger nog een spoorrails lag, zoals Jane weet uit te vinden?

Met speciale camera’s en audio-apparatuur gaan de spokenjagers op jacht en proberen ze de duivelse demonen weg te krijgen.

'Help! My House Is Haunted', vanaf zondag 23 juni om 22.30 uur op Discovery.