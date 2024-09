Nieuw seizoen van 'Gold Rush: Mine Rescue With Freddy & Juan' op Discovery

Goud zoeken kan een lucratieve business zijn, maar ook een kostbare hobby. Zeker als de investeringen hoger zijn dan het gevonden goud. Dan is het tijd om de hulp in te roepen van ervaren miners Freddy Dodge en Juan Ibarra.

In het nieuwe seizoen van 'Gold Rush: Mine Rescue With Freddy & Juan' helpen ze goudzoekers die vastlopen in hun project en niet voldoende goud uit de grond halen om rond te komen. Zoals Nick Ballard die samen met zijn oom Danny een land bewerkt in de afgelegen woestijn van Arizona. Op dit moment is hij meer kwijt aan diesel om zijn zeefmachines te laten draaien dan dat hij in dollars aan goud vindt. Freddy en Juan nemen de hele operatie onder de loep en geven gericht advies, onder meer om de diesel te vervangen door zonne-energie. Kunnen de verbeteringen van de ervaren gouddelvers een game changer zijn voor deze en de andere goudzoekers die worden geholpen in dit nieuwe seizoen?

'Gold Rush: Mine Rescue With Freddy & Juan', vanaf maandag 2 september om 20.30 uur op Discovery.