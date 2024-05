Nieuw seizoen van 'Gem Hunters Down Under' op Discovery

Foto: © Discovery Benelux 2024

In het nieuwe seizoen van 'Gem Hunters Down Under' volgen we vijf teams die hun leven volledig wijden aan het vinden van kostbare edelstenen. Zoals Amber en Matt die al in 2018 een stuk grond kochten in de Central Queensland Gem Fields en hun zoektocht in de eerste jaren nog naast hun werk deden.