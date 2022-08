Nieuw seizoen van 'Flipping Bangers' op Discovery

'Flipping Bangers' is back! Met nieuwe oude brikken die niemand wil restaureren, anders dan autoliefhebbers Will Trichet en Gus Gregory. Het charismatische duo besloot drie jaar geleden om hun ultieme passie te volgen: het opknappen van de echte afdankertjes waar zelfs de meest doorgewinterde restaurateur zijn neus voor ophaalt.

Ze gaven hun goedbetaalde banen op, om zich op dit risicovolle avontuur te storten. Om enigszins te kunnen overleven, hebben ze als doel om de auto binnen vijf dagen op te knappen en voor minimaal het dubbele te verkopen. In dit nieuwe seizoen sleutelen ze vanuit hun nieuwe werkplaats aan de ergste Rolls Royce van Engeland en de schattigste Triumph Herald.

In de eerste aflevering willen ze een auto flippen die én snel is én Brits én betaalbaar! Tot hun verbazing vinden ze een MGF die ze voor een spotprijs mee mogen nemen. Vanwege een kapotte schokdemper, staat hij al zeven jaar weg te stoffen en wil niemand zich eraan wagen. Will en Gus zien de potentie en willen deze klassieke convertible graag weer de weg op krijgen in al zijn glorie. Door slimme deals te maken met handelaren van MG-onderdelen en door hard te werken met veel liefde en passie weten ze hem in vijf dagen weer helemaal mooi en rijklaar te maken. Maar vinden ze ook een koper die de gevraagde verkoopprijs wil betalen?

'Flipping Bangers', vanaf donderdag 18 augustus om 21.30 uur op Discovery.