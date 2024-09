Nieuw seizoen van 'Find It, Fix It, Flog It' op Discovery

De altijd vrolijke Henry Cole en zijn maat Simon O'Brien gaan weer op zoek naar tweedehands items om ze een nieuw leven te geven op hun eigen originele manier.

In een nieuw seizoen van 'Find It, Fix It, Flog It' bezoeken ze schuren, zolder en kelders die uitpuilen van de verzamelde spullen en waar de eigenaren wel wat van kunnen missen. De deal: Henry en Simon mogen elk twee items kiezen, opknappen en doorverkopen, waarbij de winst dan gaat naar oorspronkelijke eigenaar. Niets is te gek voor de excentrieke handelaren.

Zo kiest Simon bijvoorbeeld een ladekast zonder lades en een metalen kooiwiel van een tractor. Kan hij daar nog iets zinnigs van maken? Henry’s oog valt onder meer op een gemotoriseerde skelter die hij weer aan de praat hoopt te krijgen. Samen met hun restaurateurs Allan en Gemma maken ze de items geschikt voor de verkoop. Het finale oordeel wordt geveld door antiekhandelaar Ronnie Archer-Morgan die vertelt hoeveel winst ze op hun creaties gemaakt hebben.

'Find It, Fix It, Flog It', vanaf maandag 30 september elke werkdag om 19.30 uur op Discovery.