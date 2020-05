Nieuw seizoen van 'Extreme Makeover: Home Edition' op TLC

De populaire serie 'Extreme Makeover: Home Edition' is terug! Het programma dat elke week een gezin in nood helpt met hun huisvesting wordt ditmaal gepresenteerd door bekroond acteur Jesse Tyler Ferguson.

In de eerste aflevering zien we sociaal-medewerker Jessica, die toen ze voor drie oudere adoptiekinderen geen gezin kon vinden, besloot de twee tienerzussen en hun broertje zelf in huis te nemen. Als alleenstaande moeder had ze al twee kinderen, dus dat werd wel wat passen en meten.

Haar liefdevolle vader Jeff besloot daarom een groter huis voor het gezin te kopen, maar toen sloeg het noodlot toe. Binnen een maand kwam Jeff plotseling om in een auto-ongeluk en het huis kon niet meer op Jessica’s naam gezet worden. Ze zag geen andere uitweg dan met haar vijf kinderen bij haar moeder in te trekken, waar ze de weinige slaapkamers en één kleine badkamer met zijn allen delen. Tijd om de hulp in te roepen van 'Extreme Makeover: Home Edition'.

Presentator Jesse schakelt de hulp in van een team van bouwvakkers, ontwerpers én een grote groep vrienden van Jessica om het huis van haar moeder flink uit te breiden. En dat betekent in dit geval: het oude huis slopen en er een compleet nieuw huis neerzetten dat twee keer zo groot is. In vijf dagen! Jessica en haar vijf kinderen hebben geen idee wat ze kunnen verwachten en zijn compleet overdonderd als ze het eindresultaat zien. Een emotioneel moment voor een gezin dat zoveel moeilijke periodes heeft meegemaakt en nu eindelijk de rust en ruimte krijgen die ze verdienen.

'Extreme Makeover: Home Edition', vanaf woensdag 12 mei om 20.30 uur op TLC.