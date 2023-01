Nieuw seizoen van 'Dirty Jobs' op Discovery

Mike Row maakt zijn handen weer letterlijk vuil in een nieuw seizoen van 'Dirty Jobs'. Met zijn optimistische en humoristische geest reist hij het land door op zoek naar de smerigste beroepen die er zijn.

Om niet alleen verslag te doen, maar ook mee te werken. In al die jaren heeft hij er al veel mogen meemaken, maar er blijken altijd weer nieuwe smerige banen te vinden. Zoals het bedrijf dat oude verwaarloosde buitenzwembaden reinigt en renoveert. Dus staat Mike tot aan zijn knieën in de stinkende drab van stilstaand water vermengd met algen en mag hij daarna meehelpen om het zwembad van een nieuwe vloer te voorzien.

In dit nieuwe seizoen is zelfs de zeep vies die Mike tegenkomt. Want voor het bedrijf Clean The World helpt hij mee met het recyclen van oude stukjes zeep die zijn achtergebleven in hotels – en die zien er niet altijd even fris meer uit en zitten veelal vol haren en andere troep. Maar het is wel dankbaar werk, want de gerecyclede stukjes zeep komen terecht bij huishoudens waar vaak geen geld voor hygiëne is, waarmee volgens het bedrijf al vele kinderlevens zijn gered.

'Dirty Jobs', vanaf woensdag 1 februari om 21.30 uur op Discovery.