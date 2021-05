Nieuw seizoen van 'Deadliest Catch' op Discovery

Het zijn dit keer niet de hoge golven en barre weersomstandigheden die de krabvissers van Deadliest Catch zorgen baren. Nu staat hun hele voortbestaan op het spel door de gevolgen van de coronacrisis.

Allereerst is er de onzekerheid over de juiste plekken om te vissen, omdat de toezichthouder voor de visserij dit jaar geen onderzoek heeft kunnen doen. Dat betekent dat ze nagenoeg blind moeten vissen in de immense Beringzee. Maar ergere zaken dreigen als er zelfs geopperd wordt om al het vissen te verbieden. De gezworen rivalen moeten nu de handen ineenslaan om deze desastreuze beslissing aan te vechten.

Ondertussen kampen de vissers zelf ook met hun eigen zorgen. Zo heeft Keith Colburn problemen met zijn boot die een dure reparatie nodig heeft, waardoor hij zich een gemist seizoen echt niet kan veroorloven.

Wild Bill heeft problemen van een andere orde. Eerst is er het gemis van matroos Mahlon Reyes die op 38-jarige leeftijd plots overleed aan een hartaanval. En nu is ook nog een ander personeelslid ziek met koorts, waardoor de hele crew misschien wel in isolatie moet.

De mannen van 'Deadliest Catch' zijn wel wat gewend, maar kunnen ze deze tegenslagen ook overwinnen? Een ding is zeker: het wordt een seizoen zoals ze niet eerder hebben meegemaakt.

'Deadliest Catch', vanaf woensdag 12 mei om 20.30 uur bij Discovery.