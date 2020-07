Nieuw seizoen van 'Counting On' op TLC

Het leven van de Duggar-kinderen speelt zich in het nieuwe seizoen van 'Counting On' nog af in het pre-coronatijdperk. Dus zien we Jinger en Jeremy op een heerlijke road-trip langs de westkust, voordat ze zich gaan settelen in Los Angeles.

En ook Jessa en Ben (nu zonder baard!) maken een bijzondere reis naar Kansas-city met hun drie kinderen. Meer kinderen komen er ook bij in de almaar uitdijende Duggar-familie als Abbie, Kendra en Lauren dit seizoen op het punt van bevallen staan. Er is helaas ook verdrietig nieuws als Joy en Austin een miskraam krijgen halverwege de zwangerschap en afscheid moeten van het meisje dat ze de naam Annabell Elise hebben meegegeven. Zo liggen vreugde en verdriet weer dicht bij elkaar in dit nieuwe bijzondere seizoen.

'Counting On', vanaf woensdag 29 juli om 20.30 uur op TLC.