Nieuw seizoen van 'Building Alaska' op Discovery

Een huis in de wildernis van Alaska is voor sommige Amerikanen de ultieme droom. Vrijheid, natuur en spectaculaire vergezichten. Maar het bouwen ervan is beslist geen alledaagse klus. Want wie op een afgelegen locatie woont, heeft niet even een bouwmarkt om de hoek.

Dus is het alleen al een flinke uitdaging om de materialen er te krijgen. En dan zijn er nog de barre winterse omstandigheden die het bouwen extra moeilijk maken. Dat ondervinden ook de aanstaande huiseigenaren in het nieuwe seizoen van 'Building Alaska' die elk hun droomhuis willen bouwen.

Deanne en Marc schakelen de hulp in van een lokaal bouwbedrijf dat zelf de houten balken en planken zaagt van de bomen in de omgeving, een klus die voor dit huis alleen al drie weken in beslag neemt. 1500 kilometer zuidelijker bouwt de gepensioneerde wiskundelerares Jackie Keizer een huis op een heuvel aan het water, een plek die alleen per boot te bereiken is.

En in de besneeuwde omgeving van Mount Denali werken Amy en Matt aan de realisatie van hun droomhuis van twee verdiepingen. De onervaren bouwers hebben beiden een fulltimebaan en werken daarom alleen in het weekend. Is dat genoeg om hun huis op tijd af te krijgen?

'Building Alaska', vanaf donderdag 19 november om 21.30 uur op Discovery.