Nieuw seizoen van 'BOSCH' op Amazon Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

In het zesde seizoen van 'BOSCH' worden de detectives geconfronteerd met een dodelijke bedreiging voor de stad Los Angeles. Het zesde seizoen van 'BOSCH', de langstlopende serie van Amazon Prime Video, gaat vrijdag 17 april exclusief op Prime Video in première.

'BOSCH' wordt geproduceerd door Fabrik Entertainment, een bedrijf van Red Arrow Studios. Zoals eerder aangekondigd is 'BOSCH' ook voor het zevende en laatste seizoen verlengd.

De serie is gebaseerd op de best verkochte romans van Michael Connelly. De sterren uit de serie zijn Titus Welliver ('Lost') als moord detective Harry Bosch, Jamie Hector ('The Wire') als detective Jerry Edgar, Amy Aquino ('Being Human') als Lt. Grace Billets, Madison Lintz ('The Walking Dead') als Maddie Bosch en Lance Reddick ('John Wick: Chapter 3 - Parabellum') als Chief Irvin Irving.

In het tien-episode lange seizoen zes, bevindt Bosch zich midden in een complexe moordzaak, een rommelig federaal onderzoek en een catastrofale dreiging voor Los Angeles - de stad die hij heeft beloofd te dienen en te beschermen. Dit alles is ontstaan nadat een medisch fysicus is geëxecuteerd en het dodelijke radioactieve materiaal dat hij bij zich had wordt vermist.

'BOSCH' werd ontwikkeld voor televisie door Eric Overmyer ('Treme', 'The Wire', 'Homicide: Life on the Streets') en wordt geproduceerd door Welliver, Pieter Jan Brugge ('Heat', 'The Insider', 'The Clearing'), Bastin ('The 100 Code', 'American Odyssey', 'The Comedians'), Connelly, Overmyer, Daniel Pyne ('Backstabbing For Beginners', 'Fracture', 'The Manchurian Candidate'), James Baker en Bo Stehmeier.